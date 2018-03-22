Все пригородные автобусы Воронежской области оснастят тахографами

В регионе все автобусы пригородного сообщения оснастят тахографами, сообщили в пресс-службе облправительства.

По словам врио руководителя департамента транспорта и автомобильных дорог области Максима Оськина, в 2018 году все транспортные средства, осуществляющие перевозку пассажиров в пригородном сообщении, необходимо будет оснастить тахографами, а также адаптировать действующую систему ГЛОНАСС к нормативам системы ЭРА-ГЛОНАСС.

В 2018 году предусмотрены субсидии из регионального бюджета в размере 155 млн руб. для поддержки автотранспортных предприятий. В ряде муниципальных районов в качестве поддержки транспортникам выделяются субсидии из районного бюджета, в том числе на приобретение новой техники, предоставляются льготы по имущественным налогам, оптимизируется маршрутная сеть и т.п.