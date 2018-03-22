Краеведы нашли в пещере Южного Урала древнее святилище с артефактами

Обломки керамической посуды, производство которой датируется Железным веком и периодом Средневековья, нашли челябинцы в пещере в районе Чашковского хребта.

Пещеры оказалась длиной порядка 10 метров. На её дне в семи местах исследователи и увидели обломки керамической посуды, покрытые грязью и кальцитовой корой.

«Судя по орнаменту, большая часть из них относится к Иткульской культуре. Можно сделать предположение, что фрагменты керамики пролежали в пещере более 2 тысяч лет», — рассказал Владимир Юрин.

Остальные осколки, как пишет « Комсомольская правда », имеют отношение к разным культурам периода Средневековья. Скорее всего, в пещере располагалось средневековое святилище или жертвенное место, а в глиняных узорах на посуде зашифрованы заклинания от злых духов.

Фрагменты керамики отдали на реставрацию в Центр историко-культурного наследия Челябинска. Находкой также заинтересовались учёные ЮУрГУ. Летом они планируют провести раскопки в пещере.