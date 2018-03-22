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Краеведы нашли в пещере Южного Урала древнее святилище с артефактами
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Краеведы нашли в пещере Южного Урала древнее святилище с артефактами 

АиФ 29 минут назад
Фото: АиФ
Обломки керамической посуды, производство которой датируется Железным веком и периодом Средневековья, нашли челябинцы в пещере в районе Чашковского хребта.
Находку обнаружил краевед из Миасса Василий Лушников и спелеолог, член Русского географического общества Владимир Юрин. Цели найти древние артефакты не было. Изначально краевед, видя, как туристы загадили грот, решил навести там порядок. Прошлой осенью он выгреб оттуда 100 кг мусора, который копился десятилетиями. Продвигаясь по тоннелю, Лушников заметил вход в пещеру, для осмотра которой и пригласил знакомого историка-спелеолога из Челябинска.
Пещеры оказалась длиной порядка 10 метров. На её дне в семи местах исследователи и увидели обломки керамической посуды, покрытые грязью и кальцитовой корой.
«Судя по орнаменту, большая часть из них относится к Иткульской культуре. Можно сделать предположение, что фрагменты керамики пролежали в пещере более 2 тысяч лет», — рассказал Владимир Юрин.
Остальные осколки, как пишет «Комсомольская правда», имеют отношение к разным культурам периода Средневековья. Скорее всего, в пещере располагалось средневековое святилище или жертвенное место, а в глиняных узорах на посуде зашифрованы заклинания от злых духов.
Фрагменты керамики отдали на реставрацию в Центр историко-культурного наследия Челябинска. Находкой также заинтересовались учёные ЮУрГУ. Летом они планируют провести раскопки в пещере.
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