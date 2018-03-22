Пять интересных фактов о пластической хирургии 

Пластическая хирургия на сегодняшний день является обыденной процедурой и набирает все больше популярности, особенно среди публичных личностей. Многим кажется, что об этом способе достижения внешнего совершенства известно практически все, однако существует несколько фактов, способных очень удивить большинство людей. Портал МедикФорум составил список интересных фактов о пластической хирургии, которые мало кто знает. Изначально пластическую хирургию разработали для покойников. В Древнем Египте, отправляя важную персону в «загробный мир», где, как считалось, лицо сохраняется таким, как на похоронах, его подвергали пластике. В Средние века пластическая хирургия относилась к разряду греховных процедур, а людей, желавших изменить внешность, обвиняли в попытках перечить самому Богу. Во времена веры в ведьм такие поступки преследовались церковнослужителями и могли закончиться для решившихся на это смертью на костре. Пластические операции несколько веков назад проводились не в специальных клиниках, а в обычных парикмахерских. Например, в XVI столетии мастера подобных заведений должны были владеть знаниями по ампутации конечностей или выдергиванию зубов, а также знать основы пластики. С образцами пластической хирургии предлагают ознакомиться на специальных показах. Идея проводить подобные мероприятия принадлежит доктору Рамтину Кассиру. Он вывел на подиум своих бывших пациентов, представив для сравнения их снимки «до и после» операции. На «живых моделях» созерцатели смогли лично убедиться в эффективности работы специалиста. Пластическая хирургия постоянно развивается и с каждым годом выходит на все более высокий уровень, появляются новые методы преобразования внешности. В Польше, например, врачи делают кубики пресса прямо на жировой прослойке пациента, удаляя некоторые участки жира. Мужчинам, решившимся на данную процедуру, придется отдать за нее $20 000 и провести на операционном столе порядка пяти часов.