Пермским студентам на краш-курсе наглядно показали последствия наркомании

Пермские студенты приняли участие в краш-курсе по профилактике незаконного оборота наркотиков. Участниками стали учащиеся средних профессиональных образовательных учреждений города в возрасте от 16 лет, всего — около 100 человек.

В самом начале ребята написали свои мечты и цели на стикерах и приклеили их к большому воздушному «шару желаний», олицетворяющему жизнь.

«Мысли о прекрасном будущем разрушились о реальные истории людей, чьим планам не суждено сбыться — их жизни оборвались из-за употребления наркотиков», — рассказали о мероприятии в пресс-службе краевого МВД

Студентам показали фильм, который помог им почувствовать себя на месте пострадавших, пережить похожие эмоции и ощутить весь ужас произошедших трагедий. Врач-нарколог подробно прокомментировала показанные кадры, объяснив причины и условия возникновения таких ситуаций.

Специалисты Управления наркоконтроля регионального МВД рассказали об административной и уголовной ответственности за распространение, употребление и хранение запрещенных препаратов. Кинолог со служебной собакой показали, как происходит задержание лиц, нарушающих антинаркотическое законодательство.

В завершение мероприятия ведущие краш-курса напомнили ребятам о «шаре желаний», в который они вложили свои надежды на грядущее будущее, и в самый неожиданный момент лопнули его. Так организаторы пытались наглядно показать, как из-за одого необдуманного поступка можно лишиться всего, и даже жизни.

«Молодые люди признались, что участие в краш-курсе стало для них настоящей эмоциональной встряской, которая в очередной раз убедила их сказать «Нет!» наркотикам», — рассказали в МВД.