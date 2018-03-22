Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство пешеходного перехода в Зеленограде 

Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета со ссылкой на председателя Олега Антосенко.
«Выдано разрешение на строительство пешеходного перехода в районе Савелки Зеленоградского округа Москвы», — приводятся в сообщении слова О. Антосенко.
Уточняется, что, согласно проекту, надземный переход будет расположен над Савелкинским проездом в месте его примыкания к Центральному проспекту.
«Место весьма оживленное, здесь находятся не только жилые дома, но и здание префектуры округа. Конструкция перехода представлена однопролетным мостовым сооружением, спуск со стороны префектуры будет осуществляться с использованием лестнично-лифтового узла выполненного в виде башни, расположенной на существующем газоне между подъездом к префектуре и Центральным проспектом. Со стороны д. 36 (дом «Флейта») спуск будет осуществляться по уклону. Надземный переход проектировщики стилистически вписали в существующий архитектурный ансамбль, который образует прежде всего здание префектуры и дом «Флейта», — отметили в пресс-службе.
О. Антосенко добавил, что все надземные пешеходные переходы оборудуются лифтами для обеспечения доступности маломобильных граждан, данный переход не станет исключением.
«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ будет составлен график проверок на весь период строительства. В проверках будет участвовать подведомственный комитету Центр экспертиз, который проведет комплекс лабораторно-инструментальных исследований», — подчеркнул О. Антосенко.