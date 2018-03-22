Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство пешеходного перехода в Зеленограде

Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета со ссылкой на председателя Олега Антосенко.

«Выдано разрешение на строительство пешеходного перехода в районе Савелки Зеленоградского округа Москвы », — приводятся в сообщении слова О. Антосенко.

Уточняется, что, согласно проекту, надземный переход будет расположен над Савелкинским проездом в месте его примыкания к Центральному проспекту.

«Место весьма оживленное, здесь находятся не только жилые дома, но и здание префектуры округа. Конструкция перехода представлена однопролетным мостовым сооружением, спуск со стороны префектуры будет осуществляться с использованием лестнично-лифтового узла выполненного в виде башни, расположенной на существующем газоне между подъездом к префектуре и Центральным проспектом. Со стороны д. 36 (дом «Флейта») спуск будет осуществляться по уклону. Надземный переход проектировщики стилистически вписали в существующий архитектурный ансамбль, который образует прежде всего здание префектуры и дом «Флейта», — отметили в пресс-службе.

О. Антосенко добавил, что все надземные пешеходные переходы оборудуются лифтами для обеспечения доступности маломобильных граждан, данный переход не станет исключением.