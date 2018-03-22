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Бурятия получила от корпорации «Ростех» две кареты скорой помощи
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Бурятия получила от корпорации «Ростех» две кареты скорой помощи 

Официальный сайт Республики Бурятия 2 часа назад
Минимущество Бурятии получило кареты скорой помощи от государственной корпорации «Ростех» в рамках Программы развития перинатальных центров в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. N 2302-р. 16 марта был подписан и скреплен печатями договор пожертвования этих специализированных транспортных средств.
Два автомобиля скорой медицинской помощи класса «С» предназначены для нового республиканского перинатального центра. Они будут использоваться специализированной выездной бригадой скорой медицинской помощи анестезиологии-реанимации и неонатальной реанимационной бригадой.
Отметим, что сдача медицинского объекта такого уровня, который будет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь — очень серьезный и многоэтапный процесс. В Минстрое РБ сообщили, что сегодня большая часть медицинского оборудования уже смонтирована, идет его подключение.
— Продолжается расстановка технологического оборудования. Ведутся подготовительные пусконаладочные работы и подготовка к лицензированию помещения, — сказал Николай Рузавин, министр строительства и модернизации ЖКК РБ. — Во втором полугодии 2018 года новый перинатальный центр должен начать оказание медицинской помощи.
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