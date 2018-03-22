Бурятия получила от корпорации «Ростех» две кареты скорой помощи

Два автомобиля скорой медицинской помощи класса «С» предназначены для нового республиканского перинатального центра. Они будут использоваться специализированной выездной бригадой скорой медицинской помощи анестезиологии-реанимации и неонатальной реанимационной бригадой.

Отметим, что сдача медицинского объекта такого уровня, который будет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь — очень серьезный и многоэтапный процесс. В Минстрое РБ сообщили, что сегодня большая часть медицинского оборудования уже смонтирована, идет его подключение.