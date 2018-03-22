Глав местных администраций смогут назначать публичные слушания

Главы местных администраций получат возможность организовывать публичные слушания. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал к принятию палатой в первом чтении.

По словам члена Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Рамзила Ишсарина, законопроект расширяет круг субъектов инициативы проведения публичных слушаний. «Мы предлагаем включить в круг субъектов инициативы проведения слушаний главу местной администрации, осуществляющего полномочия на основе контракта», — сказал он.

Законодатель отметил, что назначение публичных слушаний, которые инициируются главой местной администрации, возлагается на представителей органов муниципальных образований.

По его словам, это позволит выявить позицию населения по разным вопросам и будет способствовать конструктивному и эффективному сотрудничеству с гражданами. «Включение главы местной администрации расширит практику взаимодействия муниципальной власти с местным сообществом», — подчеркнул Ишсарин.