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Глав местных администраций смогут назначать публичные слушания
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Глав местных администраций смогут назначать публичные слушания 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Главы местных администраций получат возможность организовывать публичные слушания. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал к принятию палатой в первом чтении.
Авторами законодательной инициативы выступили Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан, а также депутаты Государственной Думы Ирина Гусева, Алексей Изотов, Рамзил Ишсарин, Игорь Сапко, Иван Сухарев.
По словам члена Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Рамзила Ишсарина, законопроект расширяет круг субъектов инициативы проведения публичных слушаний. «Мы предлагаем включить в круг субъектов инициативы проведения слушаний главу местной администрации, осуществляющего полномочия на основе контракта», — сказал он.
Законодатель отметил, что назначение публичных слушаний, которые инициируются главой местной администрации, возлагается на представителей органов муниципальных образований.
По его словам, это позволит выявить позицию населения по разным вопросам и будет способствовать конструктивному и эффективному сотрудничеству с гражданами. «Включение главы местной администрации расширит практику взаимодействия муниципальной власти с местным сообществом», — подчеркнул Ишсарин.
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