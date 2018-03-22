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Должники за ЖКУ района Сокол заключили 31 соглашение о реструктуризации с «Жилищником»
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Должники за ЖКУ района Сокол заключили 31 соглашение о реструктуризации с «Жилищником» 

Управа района Сокол города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
По состоянию на 20 марта 2018 года «Жилищником» района Сокол заключено 31 соглашение с должниками за ЖКУ о реструктуризации долга на общую сумму 2 770 469 рублей. Об этом сообщили на состоявшейся накануне в управе встрече с населением.
— Соглашения о рассрочке оплаты заключаются в целях уменьшения задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, — рассказал первый заместитель директора ГБУ «Жилищник района Сокол» Антон Грачев. — В настоящее время все соглашения являются действующими. По договорам реструктуризации долга жителями района Сокол осуществляются ежемесячные выплаты.
Как отметил Грачев, в случае невыполнения жителями обязательств по заключенным договорам, управляющая компания направляет исковые заявления в суды. Если долг превысит два месяца, УК имеет право отключить горячую воду, канализацию или электричество без решения суда. (жм)
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