Должники за ЖКУ района Сокол заключили 31 соглашение о реструктуризации с «Жилищником»

По состоянию на 20 марта 2018 года «Жилищником» района Сокол заключено 31 соглашение с должниками за ЖКУ о реструктуризации долга на общую сумму 2 770 469 рублей. Об этом сообщили на состоявшейся накануне в управе встрече с населением.

— Соглашения о рассрочке оплаты заключаются в целях уменьшения задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, — рассказал первый заместитель директора ГБУ «Жилищник района Сокол» Антон Грачев . — В настоящее время все соглашения являются действующими. По договорам реструктуризации долга жителями района Сокол осуществляются ежемесячные выплаты.

Как отметил Грачев, в случае невыполнения жителями обязательств по заключенным договорам, управляющая компания направляет исковые заявления в суды. Если долг превысит два месяца, УК имеет право отключить горячую воду, канализацию или электричество без решения суда. (жм)