Андрей Воробьев пообещал вывезти детей из Волоколамска в санатории на время дегазации «Ядрово»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сразу несколько лагерей, домов отдыха и санаториев готовы принять детей и взрослых на время рекультивации и дегазации полигона «Ядрово». Этот и другие вопросы, связанные с проблемами на данном полигоне, глава региона обсудил на совещании с инициативной группой жителей. Новость 22 марта сообщает официальный сайт администрации Волоколамского района Подмосковья.

Большой запрос был на время рекультивации и дегазации полигона «Ядрово» — иметь возможность отправить и детей, и взрослых, кто нуждается, в санатории, дома отдыха, обеспечить размещение в лагерях. Такие места нами подготовлены, это порядка 6 санаториев и лагерей, которые сегодня могут комфортные условия предоставить и, в том числе, включить в себя образовательную программу,

заявил Андрей Воробьев.

О том, кому будет разрешено на время отдохнуть от запахов Волоколамского района, а кого оставят дома, глава Подмосковья не уточнил. В ходе совещания он также пообещал привезти в город своего спецпредставителя, который будет отвечать за экологическую ситуацию. Кроме того, на время решения проблем полигона в 2 раза будет сокращен поток машин, привозящих туда мусор. Также было решено поставить в центре города постоянно действующее табло и организовать онлайн-мониторинг всего, что происходит с воздухом. Еще одно обещание Андрей Воробьев дал по поводу бригады врачей. 12 специалистов из областного центра будут дежурить в Волоколамске до тех пор, пока ситуация с полигоном не улучшится. Кстати, буквально вчера глава Волоколамского района Евгений Гаврилов рассказал о детях, которые в последнее время обратились в больницы с симптомами, похожими на отравление газами со свалки.

По состоянию на 14:00 в Волоколамскую ЦРБ обратилось 57 детей. У всех детей взяты анализы. Оперативно организована работа бригады врачей. Пятеро детей по настоянию родителей госпитализированы с жалобами на головокружение и слабость, сейчас у них берутся анализы, проводится медицинское обследование,

пояснил он 21 марта.

По его словам, ночью с 20 на 21 марта на полигоне произошел разлом, связанный с резким перепадом давления. В результате, запах пошел в город, находящийся в низине. Очаг выхода свалочного газа удалось засыпать только к утру.

Ситуация непростая, но находится под контролем. Все работы, связанные с активной дегазацией, идут согласно плану. Напомню, все мероприятия будут завершены к 15 июня,

добавил Евгений Гаврилов.

Тем временем, пока проблемы существуют, жители города не чувствуют себя в безопасности. Согласно планам министерства экологии и природопользования Московской области, старая часть «Ядрово» будет закрыта в апреле 2018 года. Однако рядом, буквально через пару дней откроется новый сегмент полигона, который будет работать как минимум до 2030 года. Жителей Волоколамского района не устраивает такая ситуация и многие требуют закрыть свалку.

Каждый раз, когда приезжаю — чувствую немыслимый запах, а когда сильный ветер в нашу сторону, жить невозможно. Поэтому да, там действительно все так плохо. А вчера вообще была катастрофа, выброс сильный произошел. Я в городе не был, но родные писали и рассказывали про ужасный запах,

поделился с «Летидором» один из жителей Волоколамска Денис Сметанин. Сейчас молодой человек учится в московском вузе, а потому рад, что ему с лета прошлого года не приходится постоянно дышать ужасным запахом.

Напомним, что 21 марта действительно стало известно о нескольких десятках детей, обратившихся за помощью в больницы. В частности, были срочно госпитализированы 23 ребенка из школы № 2, а затем стало известно о еще 34 детях из школ Волоколамска, которым также потребовалось лечение. Однако точное количество несовершеннолетних с плохим самочувствием может быть и больше официальных цифр. Все мальчики и девочки жаловались на головокружение и тошноту. Вначале проблемы детей в школе №2 пытались связать с распылением газового баллончика в коридорах учебного заведения, но от этой версии быстро отказались. Заместитель начальника управления образования Волоколамского района Екатерина Волкова уверенно заявляла журналистам, что, по ее мнению, причиной плохого самочувствия школьников связаны с газами из «Ядрово». Некоторые чиновники, тем временем, требуют дождаться анализов, которые бы точно рассказали, из-за чего детям пришлось обращаться в больницы. Кстати, после случая с госпитализацией школьников в Волоколамске случился стихийный митинг возле больницы, где оказались дети. Среди митингующих оказалась девочка в розовой куртке, которая тут же стала мэмом в Сети. Ребенок подошла очень близко к губернатору Московской области Андрею Воробьеву, показала на него пальцем, а затем провела рукой по горлу. Вы только посмотрите на эту девочку!pic.twitter.com/OROynB1VAY— Philipp Kireev (@mynameisphilipp) 21 марта 2018 г.

Журналисты выяснили, что девочку зовут Таня и даже взяли у нее небольшое интервью.

Я даже не знала, что меня снимают в тот момент, просто выразила свои эмоции. Губернатору я бы хотела сказать, чтобы он закрыл эту свалку. Невозможно больше дышать отравой, сегодня даже в школу я шла с респиратором. Это невыносимо. Летом у меня день рождения и я очень хочу купаться. Надеюсь, что к этому времени экология у нас будет как раньше. Я в курсе, что стала звездой интернета, но мне бы хотелось, чтобы в центре внимания была наша свалка,

заявила Таня Лозова «Снобу».

Мама девочки уточнила, что в жесте ребенка не было жестокого подтекста. «Я спросила у нее: „Что это было?“. Она говорит: „Ничего“. Пока люди не заострили на этом внимания, я тоже этого не делала. Скажу вам откровенно — у нас два кота, они с ними играют, и у них есть определенные танцы, когда они машут руками и делают так по горлу: „Кхыть!“. Тот же самый жест она сделала с ним. Поэтому думали, что она что-то нехорошее сделала, хотя там ничего такого особенного нет», — добавила женщина. От редакции Теги по теме: 21 марта в городе Волоколамске Московской области больше 50 детей пожаловались на симптомы отравления, некоторые в больнице. Жители называют причиной отравления — выброс сероводорода на местном мусорном полигоне «Ядрово», который требуют закрыть уже год. Сначала говорили, что отравление детей произошло из-за газового баллончика. Утром 21 марта «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что в Волоколамской школе № 2 распылили газовый баллончик, пострадали более 20 детей, трое детей были госпитализированы. Чуть позже агентство выпустило дополненную новость, в которой количество пострадавших увеличилось до 39 человек, но причиной отравления по-прежнему считался газовый баллончик. «В результате распыления газового баллончика в школе № 2 Волоколамска 23 ребенка были госпитализированы, еще 16 помощь оказана на месте», — настаивал собеседник агентства, а детям ставили диагноз «отравление газом раздражающего действия». Другая версия — дети отравились из-за выброса газа на мусорном полигоне «Ядрово», который находится недалеко от Волоколамска. Местные жители предположили, что произошедшее может быть связано не с распылением баллончика, а с выбросом свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово». По их словам, с утра в Волоколамске стоит особенно неприятный запах, поэтому некоторые преподаватели рекомендовали забрать детей из детских садов и школ. После этого ТАСС связался с заместителем начальника управления образования Волоколамского района Екатериной Волковой, которая подтвердила версию местных жителей. По ее словам, в городе произошел сильный выброс, предположительно, сероводорода: «Мы считаем, что причина — свалка „Ядрово“, никаких ЧП в школах не было. Нескольким ученикам стало плохо из-за резкого запаха сероводорода, и им прямо в школу вызывали скорую». В экстренных службах агентству подтвердили, что причина госпитализации детей — сильный выброс сероводорода: «Учителя обратили внимание на то, что дети стали плохо себя чувствовать, и вызвали врачей. Медики приняли решение госпитализировать 23 учеников с признаками отравления. При этом информация ряда СМИ о том, что в школе распылили газовый баллончик, не нашла подтверждения. Очевидно, причина — резкий запах сероводорода». После обеда количество пострадавших детей увеличилось до 57. «Сегодня в утренние часы у нас было массовое обращение школьников из трех образовательных учреждений по поводу слабости и головокружения, на 14:00 все основные обращения приняты, дети осмотрены, 57 человек итоговая цифра», — рассказал «Интерфаксу» министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков . Он добавил, что большинство детей после осмотра отпустили домой. По просьбам родителей четыре ребёнка проходят дополнительное обследование, один — госпитализирован из-за ранее выявленного заболевания. На состояние здоровья жаловались не только дети, но и взрослые. «Секретаря в Привокзальной школе, где я училась, сегодня увезли на скорой. У меня самой сегодня утром была рвота и головокружение, хотя я довольно далеко живу от центра города, у нас тут обычно не воняет. Но сегодня запах был гораздо более едкий, чем обычно», — рассказала «Медузе» местная жительница и участница акций протеста против мусорных свалок Екатерина Бондаренко . Добавим, что Миндзрав, МЧС Роспотребнадзор уверены — уровень газов и вредных веществ в воздухе соответствует норме.

Мы изучили состояние газов, их уровень в пределах нормы. То есть клиника напрямую не связана с концентрацией в воздухе тех или иных веществ,