Андрей Воробьев пообещал вывезти детей из Волоколамска в санатории на время дегазации «Ядрово» 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сразу несколько лагерей, домов отдыха и санаториев готовы принять детей и взрослых на время рекультивации и дегазации полигона «Ядрово». Этот и другие вопросы, связанные с проблемами на данном полигоне, глава региона обсудил на совещании с инициативной группой жителей. Новость 22 марта сообщает официальный сайт администрации Волоколамского района Подмосковья.
Большой запрос был на время рекультивации и дегазации полигона «Ядрово» — иметь возможность отправить и детей, и взрослых, кто нуждается, в санатории, дома отдыха, обеспечить размещение в лагерях. Такие места нами подготовлены, это порядка 6 санаториев и лагерей, которые сегодня могут комфортные условия предоставить и, в том числе, включить в себя образовательную программу,
заявил Андрей Воробьев.
О том, кому будет разрешено на время отдохнуть от запахов Волоколамского района, а кого оставят дома, глава Подмосковья не уточнил. В ходе совещания он также пообещал привезти в город своего спецпредставителя, который будет отвечать за экологическую ситуацию. Кроме того, на время решения проблем полигона в 2 раза будет сокращен поток машин, привозящих туда мусор. Также было решено поставить в центре города постоянно действующее табло и организовать онлайн-мониторинг всего, что происходит с воздухом. Еще одно обещание Андрей Воробьев дал по поводу бригады врачей. 12 специалистов из областного центра будут дежурить в Волоколамске до тех пор, пока ситуация с полигоном не улучшится. Кстати, буквально вчера глава Волоколамского района Евгений Гаврилов рассказал о детях, которые в последнее время обратились в больницы с симптомами, похожими на отравление газами со свалки.
По состоянию на 14:00 в Волоколамскую ЦРБ обратилось 57 детей. У всех детей взяты анализы. Оперативно организована работа бригады врачей. Пятеро детей по настоянию родителей госпитализированы с жалобами на головокружение и слабость, сейчас у них берутся анализы, проводится медицинское обследование,
пояснил он 21 марта.
По его словам, ночью с 20 на 21 марта на полигоне произошел разлом, связанный с резким перепадом давления. В результате, запах пошел в город, находящийся в низине. Очаг выхода свалочного газа удалось засыпать только к утру.
Ситуация непростая, но находится под контролем. Все работы, связанные с активной дегазацией, идут согласно плану. Напомню, все мероприятия будут завершены к 15 июня,
добавил Евгений Гаврилов.
Тем временем, пока проблемы существуют, жители города не чувствуют себя в безопасности. Согласно планам министерства экологии и природопользования Московской области, старая часть «Ядрово» будет закрыта в апреле 2018 года. Однако рядом, буквально через пару дней откроется новый сегмент полигона, который будет работать как минимум до 2030 года. Жителей Волоколамского района не устраивает такая ситуация и многие требуют закрыть свалку.
Каждый раз, когда приезжаю — чувствую немыслимый запах, а когда сильный ветер в нашу сторону, жить невозможно. Поэтому да, там действительно все так плохо. А вчера вообще была катастрофа, выброс сильный произошел. Я в городе не был, но родные писали и рассказывали про ужасный запах,
поделился с «Летидором» один из жителей Волоколамска Денис Сметанин. Сейчас молодой человек учится в московском вузе, а потому рад, что ему с лета прошлого года не приходится постоянно дышать ужасным запахом.
Напомним, что 21 марта действительно стало известно о нескольких десятках детей, обратившихся за помощью в больницы. В частности, были срочно госпитализированы 23 ребенка из школы № 2, а затем стало известно о еще 34 детях из школ Волоколамска, которым также потребовалось лечение. Однако точное количество несовершеннолетних с плохим самочувствием может быть и больше официальных цифр. Все мальчики и девочки жаловались на головокружение и тошноту. Вначале проблемы детей в школе №2 пытались связать с распылением газового баллончика в коридорах учебного заведения, но от этой версии быстро отказались. Заместитель начальника управления образования Волоколамского района Екатерина Волкова уверенно заявляла журналистам, что, по ее мнению, причиной плохого самочувствия школьников связаны с газами из «Ядрово». Некоторые чиновники, тем временем, требуют дождаться анализов, которые бы точно рассказали, из-за чего детям пришлось обращаться в больницы. Кстати, после случая с госпитализацией школьников в Волоколамске случился стихийный митинг возле больницы, где оказались дети. Среди митингующих оказалась девочка в розовой куртке, которая тут же стала мэмом в Сети. Ребенок подошла очень близко к губернатору Московской области Андрею Воробьеву, показала на него пальцем, а затем провела рукой по горлу. Вы только посмотрите на эту девочку!pic.twitter.com/OROynB1VAY— Philipp Kireev (@mynameisphilipp) 21 марта 2018 г.
Журналисты выяснили, что девочку зовут Таня и даже взяли у нее небольшое интервью.
Я даже не знала, что меня снимают в тот момент, просто выразила свои эмоции. Губернатору я бы хотела сказать, чтобы он закрыл эту свалку. Невозможно больше дышать отравой, сегодня даже в школу я шла с респиратором. Это невыносимо. Летом у меня день рождения и я очень хочу купаться. Надеюсь, что к этому времени экология у нас будет как раньше. Я в курсе, что стала звездой интернета, но мне бы хотелось, чтобы в центре внимания была наша свалка,
заявила Таня Лозова «Снобу».
Мама девочки уточнила, что в жесте ребенка не было жестокого подтекста. «Я спросила у нее: „Что это было?“. Она говорит: „Ничего“. Пока люди не заострили на этом внимания, я тоже этого не делала. Скажу вам откровенно — у нас два кота, они с ними играют, и у них есть определенные танцы, когда они машут руками и делают так по горлу: „Кхыть!“. Тот же самый жест она сделала с ним. Поэтому думали, что она что-то нехорошее сделала, хотя там ничего такого особенного нет», — добавила женщина. От редакции Теги по теме: 21 марта в городе Волоколамске Московской области больше 50 детей пожаловались на симптомы отравления, некоторые в больнице. Жители называют причиной отравления — выброс сероводорода на местном мусорном полигоне «Ядрово», который требуют закрыть уже год. Сначала говорили, что отравление детей произошло из-за газового баллончика. Утром 21 марта «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что в Волоколамской школе № 2 распылили газовый баллончик, пострадали более 20 детей, трое детей были госпитализированы. Чуть позже агентство выпустило дополненную новость, в которой количество пострадавших увеличилось до 39 человек, но причиной отравления по-прежнему считался газовый баллончик. «В результате распыления газового баллончика в школе № 2 Волоколамска 23 ребенка были госпитализированы, еще 16 помощь оказана на месте», — настаивал собеседник агентства, а детям ставили диагноз «отравление газом раздражающего действия». Другая версия — дети отравились из-за выброса газа на мусорном полигоне «Ядрово», который находится недалеко от Волоколамска. Местные жители предположили, что произошедшее может быть связано не с распылением баллончика, а с выбросом свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово». По их словам, с утра в Волоколамске стоит особенно неприятный запах, поэтому некоторые преподаватели рекомендовали забрать детей из детских садов и школ. После этого ТАСС связался с заместителем начальника управления образования Волоколамского района Екатериной Волковой, которая подтвердила версию местных жителей. По ее словам, в городе произошел сильный выброс, предположительно, сероводорода: «Мы считаем, что причина — свалка „Ядрово“, никаких ЧП в школах не было. Нескольким ученикам стало плохо из-за резкого запаха сероводорода, и им прямо в школу вызывали скорую». В экстренных службах агентству подтвердили, что причина госпитализации детей — сильный выброс сероводорода: «Учителя обратили внимание на то, что дети стали плохо себя чувствовать, и вызвали врачей. Медики приняли решение госпитализировать 23 учеников с признаками отравления. При этом информация ряда СМИ о том, что в школе распылили газовый баллончик, не нашла подтверждения. Очевидно, причина — резкий запах сероводорода». После обеда количество пострадавших детей увеличилось до 57. «Сегодня в утренние часы у нас было массовое обращение школьников из трех образовательных учреждений по поводу слабости и головокружения, на 14:00 все основные обращения приняты, дети осмотрены, 57 человек итоговая цифра», — рассказал «Интерфаксу» министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков. Он добавил, что большинство детей после осмотра отпустили домой. По просьбам родителей четыре ребёнка проходят дополнительное обследование, один — госпитализирован из-за ранее выявленного заболевания. На состояние здоровья жаловались не только дети, но и взрослые. «Секретаря в Привокзальной школе, где я училась, сегодня увезли на скорой. У меня самой сегодня утром была рвота и головокружение, хотя я довольно далеко живу от центра города, у нас тут обычно не воняет. Но сегодня запах был гораздо более едкий, чем обычно», — рассказала «Медузе» местная жительница и участница акций протеста против мусорных свалок Екатерина Бондаренко. Добавим, что Миндзрав, МЧС и Роспотребнадзор уверены — уровень газов и вредных веществ в воздухе соответствует норме.
Мы изучили состояние газов, их уровень в пределах нормы. То есть клиника напрямую не связана с концентрацией в воздухе тех или иных веществ,
— заявил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков. Не обнаружил нарушений и Роспотребнадзор: «За последние сутки проведено 24 исследования на содержание метана, сероводорода, аммиака, окиси углерода, бензола, трихлорметана, четыреххлористого углерода, хлорбензола. При исследовании атмосферного воздуха превышения ПДК указанных веществ не выявлено». Анализ воздуха МЧС возле мусорных полигонов «Кучино» в Балашихе, «Ядрово» в Волоколамске и «Алексинский карьер» в Клину также не показал превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. Фото: РИА Новости