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На Ямале началась работа по пространственному развитию. В списке задач — социалка и транспорт
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На Ямале началась работа по пространственному развитию. В списке задач — социалка и транспорт 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямальские депутаты сформировали рабочую группу, которая составит план по воплощению в жизнь Послания Президента РФ Федеральному Собранию, с которым Владимир Путин выступил 1 марта.
Глава государства поставил задачу по масштабному развертыванию программы пространственного развития, включая социальное и инфраструктурное развитие сельских территорий, а также рекомендовал в последующие шесть лет удвоить расходы на эти цели.
Два думских комитета в течение года будут собирать предложения с мест, это позволит обозначить проблемы, на которые региональные и местные власти должны обратить особое внимание. По мнению Виктора Казарина, такой подход также позволит увидеть наиболее успешные практики развития муниципалитетов для их тиражирования в регионе.
«Послание — стратегический документ, который определяет наше будущее развитие, затрагивает все приоритетные сферы жизнедеятельности. Для нашего региона очень важна работа по пространственному развитию, поскольку мы стоим на пороге принятия закона об Арктической зоне. Очень важно учесть интересы федерации, региона, муниципальных образований и даже самых маленьких общин», — прокомментировал председатель Комитета Заксобрания ЯНАО по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Казарин.
Важнейшими темами станут развитие социальной и транспортной инфраструктуры — безопасные дороги, модернизация региональных аэропортов, межрегиональное авиасообщение, а также совершенствование правовой базы в сфере развития инвестиционной политики и малого бизнеса.
Отметим, 29 марта в Новом Уренгое пройдет выездное заседание Комитета по экономической политике, бюджету и финансам и Комитета по промышленности, природопользованию и экологии на котором рассмотрят перспективы развития транспортной инфраструктуры в условиях Арктики.
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