В Самаре отреставрировали фасад старинного дома на Молодогвардейской

Самаре отреставрировали часть дома по адресу: Молодогвардейская, 71б. Об этом сообщили представители компании «Рапида», проводившей работы на объекте.

— Наша любимая рубрика «До и после». Несмотря на любовь к старинным кирпичам, многое пришлось переделывать полностью. Например, декоративный парапет, — рассказали реставраторы. — В ближайшее время строители приступят к обновлению боковых стен здания.

Однако новый вид памятника архитектуры не всем пришелся по вкусу.

— Когда первый раз прошел, подумал, что офис банка новый открыли, — пояснил один из жителей города.