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В Самаре отреставрировали фасад старинного дома на Молодогвардейской
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В Самаре отреставрировали фасад старинного дома на Молодогвардейской 

63.ru 41 минуту назад
Фото: 63.ru
В Самаре отреставрировали часть дома по адресу: Молодогвардейская, 71б. Об этом сообщили представители компании «Рапида», проводившей работы на объекте.
— Наша любимая рубрика «До и после». Несмотря на любовь к старинным кирпичам, многое пришлось переделывать полностью. Например, декоративный парапет, — рассказали реставраторы. — В ближайшее время строители приступят к обновлению боковых стен здания.
Однако новый вид памятника архитектуры не всем пришелся по вкусу.
— Когда первый раз прошел, подумал, что офис банка новый открыли, — пояснил один из жителей города.
Дом по адресу: Молодогвардейская, 71б построили в 1888 году. Он является одним из объектов культурного наследия города. В 2015 году прокуратура требовала привести в порядок это здание и соседний дом. Рабочим необходимо было наладить водосточную систему и поменять скат крыши. Это может предотвратить сток талых вод с кровли во двор.
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