Пенсионеров Юго-Запада приглашают в кружки и секции по интересам

В ЮЗАО началась реализация пилотного проекта, направленного на то, чтобы сделать жизнь представителей старшего возраста более насыщенной, активной.

Так, при содействии филиала «Северное Бутово» территориального центра социального обслуживания «Бутово» в центре единоборств на бульваре Дмитрия Донского , д. 9А для пенсионеров открылась специальная бесплатная секция общефизической подготовки (ОФП), а специалисты консультативно-диагностической поликлиники №121 начали читать для них лекции на актуальные темы здоровья.

По словам руководителя отделения Натальи Никоновой, в настоящей момент договоренности о создании новых кружков и секций для «тех, кому за…» есть практически со всеми находящимися в Северном Бутове учреждениями образования, культуры, спорта и досуга. Особо тесно ТЦСО сотрудничает со школами: в настоящий момент группы ОФП для людей старшего возраста формируются в школах № 2006 (ул. Грина, д. 18-3, стр. 1), 1174 (ул. Феодосийская, д. 11А) и 2114 (бульвар Дмитрия Донского, д. 6-1). Одно из отделений колледжа «Столица» (ул. Ратная, д. 14А) предложит занятия по дыхательной гимнастике. В школе № 1356 (ул. Грина, д. 18Б) можно будет заняться художественно-прикладным творчеством и информационными технологиями, а в школе № 1945 (на ул. Старокачаловской, д. 22) — хоровым пением. Обширную программу подготовил и образовательный центр «Моцарт» (ул. Старобитцевская, д. 17Б): в нее входят кружок рукоделия, вокальный ансамбль, музыкальная гостиная и студия бальных танцев. А в библиотеке № 192 (ул. Старобитцевская, д. 23, корп.2) у пенсионеров есть возможность посвятить свой досуг йоге.

Этот список далеко не полный, и выбор действительно поражает воображение. Координацию развития программы активного долголетия осуществляют территориальные центры социального обслуживания. Если говорить конкретно о районе Северное Бутово, то его жители могут узнать все подробности, позвонив по телефонам: 8 (495) 712-07-99 и 8 (495) 712-25-99 («горячая линия» филиала).