В США стартовал отбор участников нового эксперимента по имитации полета на Марс

Как сообщила пресс-служба Университета штата Гавайи, который собирается проводить данное научное исследование, нужны здоровые некурящие добровольцы в возрасте от 21 года до 65 лет, имеющие определенное образование и опыт работы, владеющие на хорошем уровне английским языком и готовые провести «в заточении» несколько месяцев. Желающие принять участие в этом эксперименте, который уже далеко не в первый раз организуют на средства Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ), могут подать заявку до 2 апреля. Дата начала и продолжительность новой миссии еще не определены.

Как заявила в среду ТАСС научный руководитель этой серии экспериментов Ким Бинстед , заявки принимаются не только от американцев, но и от граждан других государств. «Да, иностранные граждане приветствуются», — заверила Бинстед, которая является профессором Университета штата Гавайи, специалистом по разработкам в области искусственного интеллекта.

Шестой по счету эксперимент такого рода стартовал 15 февраля и должен был продолжаться восемь месяцев. Однако он был досрочно прекращен всего через четыре дня после начала в связи с действиями одного из четырех участников, среди которых было двое мужчин и двое женщин. Тот отказался от дальнейшего участия в исследовании. Обстоятельства произошедшего не раскрываются.

На вулкане

Эксперименты этой серии проводятся в специальном комплекс на склоне спящего вулкана Мауна-Лоа на острове Гавайи, отдаленно напоминающего пейзаж Красной планеты.

Эксперты из NASA и Университета штата Гавайи рассчитывают, что исследования, идущие на Мауна-Лоа, помогут подготовить первый полет человека на Марс, который США надеются осуществить в 2030-е годы. Ученые решают за счет этой серии изысканий медицинские и психологические проблемы, с которыми может столкнуться экипаж корабля, отправляющийся в долгое путешествие в дальний космос.

В этих целях участники экспериментов на Гавайях реализуют достаточно сложную программу научных исследований, находясь под постоянным наблюдением. Ученые следят за своими подопечными с помощью телекамер, установленных внутри комплекса, и различных датчиков, закрепленных на их теле.

Жилищем участников эксперимента является двухэтажное здание общей площадью 111,5 кв. м, находящееся на высоте 2,6 км над уровнем моря на вулкане, который в последний раз извергался в 1984 году. Оно имеет форму купола высотой 7 м, а его диаметр составляет 12 м. На первом этаже расположена научная лаборатория и подсобные помещения, на втором — маленькие спальные комнаты. Купол является полупрозрачным и не герметичным.

Отрезаны от мира

Наружу «космонавты» выходят, чтобы взять образцы грунта и провести геологические исследования, только в космических скафандрах. Физических контактов с людьми за пределами комплекса у них нет. Питаются они исключительно «космической» пищей — замороженной, сублимированной и консервированной. Радиосвязь между участниками эксперимента и их кураторами осуществляется с 20-минутной задержкой — именно столько времени требуется на прохождение радиосигнала между Землей и Марсом.

Гавайский опыт

Первый такой эксперимент состоялся на Гавайях в 2013 году. Первые две группы жили там по четыре месяца, третья — продержалась в два раза дольше, четвертая — целый год.

Бинстед в интервью ТАСС в марте 2017 года не скрывала, что участники добровольного заточения, имитирующие полет на Красную планету, проходят тяжелейшее психологическое испытание. «Если говорить об экипажах в целом, то неизбежно случается какого-то рода конфликт, межличностный конфликт, — поведала ученый. — Упирается все в самые разные причины».