Курганцы обиделись на «Вход» в одном из городских магазинов

Жители города посчитали, что такое количество указателей неуместно — оно ставит под сомнение умственные способности клиентов компании.

«Неуважение к посетителям», — написали в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Некоторые комментаторы стали шутить: «Слева что ли вход? Не пойму», «А где вход-то?».

Впрочем, как рассказали «ФедералПресс» , объявления оказались не слишком эффективными: многие посетители, игнорируя указатели, пытались пройти в супермаркет с другой стороны.

Фото: ru. m.wikipedia.org