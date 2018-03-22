Курганцы обиделись на «Вход» в одном из городских магазинов 

Жители города посчитали, что такое количество указателей неуместно — оно ставит под сомнение умственные способности клиентов компании.
«Неуважение к посетителям», — написали в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».
Некоторые комментаторы стали шутить: «Слева что ли вход? Не пойму», «А где вход-то?».
Впрочем, как рассказали «ФедералПресс», объявления оказались не слишком эффективными: многие посетители, игнорируя указатели, пытались пройти в супермаркет с другой стороны.
Фото: ru. m.wikipedia.org