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Курганцы обиделись на «Вход» в одном из городских магазинов
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Курганцы обиделись на «Вход» в одном из городских магазинов 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жители города посчитали, что такое количество указателей неуместно — оно ставит под сомнение умственные способности клиентов компании.
«Неуважение к посетителям», — написали в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».
Некоторые комментаторы стали шутить: «Слева что ли вход? Не пойму», «А где вход-то?».
Впрочем, как рассказали «ФедералПресс», объявления оказались не слишком эффективными: многие посетители, игнорируя указатели, пытались пройти в супермаркет с другой стороны.
Фото: ru. m.wikipedia.org
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