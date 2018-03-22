Какие блюда нельзя есть с хлебом

Удивительная вещь — стереотипы. В одних случаях они помогают сохранять обычаи, традиции, а в других — только вредят. Так получилось с хлебом. Многочисленные войны, а с ними их неизменный спутник голод, приучили наш народ относиться к этому продукту, как к святыне. Есть хлеб — есть жизнь, а без каравая — хоть помирай. Не приученный к продуктовому изобилию наш народ хлебом заменял все, без него за стол не садились. Это привычка сохранилась до сих пор.

Сегодня с разнообразием продуктов нет проблем, и калории мы научились подсчитывать, чтобы чего лишнего не съесть, а по-прежнему большинство блюд едим с хлебом. Между тем, учеными и врачами-диетологами установлены продукты, которые с хлебом либо сочетаются плохо, либо вообще в тандеме с хлебо-булочными изделиями вредны для организма. [С-BLOCK]

Например, хлеб с фруктовым салатом — совсем не вариант для еды. Вы думаете, что фрукты — это легкая пища, а если с хлебом, то и сытно, и не так калорийно. Такой симбиоз выльется для вас в изжогу, повышенное газообразование, активицию процессов брожения в кишечнике.

Не подходит и хлеб с салатом из квашеной капусты. Эффект будет примерно тот же. Ни с какими квашеными или солеными овощами хлеб лучше не есть. [С-BLOCK]

Грибной жульен — восхитительное нежное блюдо. В зависимости от входящих в него видов грибов он имеет свой неповторимый вкус и аромат, который так легко убить, если есть жульен с хлебом. Грибы вообще считаются одним из самых тяжелых видов пищи. Не случайно врачи не рекомендуют их есть детям до 14 лет. Питаясь элементами, добываемыми в почве с помощью грибниц, грибы вбирают в себя тяжелые металлы: цинк, свинец, кадмий, медь, ртуть и другие. Доктор биологии Александр Коваленко — руководитель лаборатории систематики и географии грибов поясняет, что все перечисленное остается в грибах и после термической обработки. А теперь добавьте ко всей этой таблице Менделеева белый пшеничный хлеб высшего сорта, из которого, чтобы он дольше хранился, убирают все самое полезное: зародыш зерна, отруби. Получается плохо перевариваемое, трудно усваиваемое блюдо, которое принесет организму вреда намного больше, чем пользы.

Кстати, о белом хлебе. Его лучше не есть с жирной пищей: рыбой, сметаной, мясом, салом, наваристым бульоном. Белый хлеб, смешавшись с жирной пищей, замедлит ее переработку и вывод из организма. В таком случае остатки пищи начнут гнить в кишечнике. Жирную пищу лучше есть с черным хлебом, но при этом обязательно с зеленью. [С-BLOCK]

Сегодня часто можно услышать мнение, что мясо полезно вообще есть без хлеба. Это заблуждение. В доказательство можно вспомнить исторический факт. В древности в Китае существовал необычный вид казни. Преступника кормили только вареным мясом. Через три недели в его кишечнике начинались активные гнилостные процессы, отчего бедняка умирал. Для переработки мяса организму необходима клетчатка, поэтому хлеб с мясом есть нужно обязательно.

Каким бы вкусным ни было варенье, есть его с хлебом не рекомендуется. Как и любое сладкое блюдо. Вздутие живота, газообразование в кишечнике и прочие «прелести» — это все, чем наградит вас такой прием пищи. А если вспомнить, что и хлеб, и сладости — это источник углеводов, ко всему этому добавляется лишний вес. [С-BLOCK]

Хлеб, помимо всего прочего, это еще и крахмал. А продукты с большим содержанием крахмала желательно употреблять отдельно от других видов продуктов с крахмалом. Поэтому нет смысла есть с хлебом плов, каши, картофель, макароны. Это и для желудка тяжело, и для веса плохо.

Диетологии советуют: если вы не знаете, с чем можно есть хлеб, а с чем нельзя, отнеситесь к нему как к самостоятельному блюду, к которому необходим гарнир. Лучшим гарниром для хлеба будут овощи (кроме картофеля), зелень; постное мясо и рыба — для белого хлеба, жирные сорта мяса и рыбы — для черного.