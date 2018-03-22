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СГК в 2018 г вложит в ремонт станции Кемеровской области 869 млн руб
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СГК в 2018 г вложит в ремонт станции Кемеровской области 869 млн руб 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Инвестиции Сибирской генерирующей компании в текущем году в ремонт оборудования Томь-Усинской ГРЭС, крупнейшей станции Кемеровской области, составят 869 миллионов рублей, сообщает СГК.
right"Сибирская генерирующая компания в 2018 году направит 869 миллионов рублей на ремонт основного и вспомогательного оборудования Томь-Усинской ГРЭС", — говорится в сообщении. На станции запланированы капитальные ремонты двух турбин и четырех котлоагрегатов. Общий тоннаж поверхностей нагрева котлов, подлежащих замене, составит 345,5 тонн.
"Все запланированные мероприятия направлены на поддержание надежности и экономичности действующего оборудования и обеспечения спроса на электроэнергию в Кузбассе и за его пределами", — приводятся в сообщении слова директора станции Юрия Котова.
Томь-Усинская ГРЭС расположена в 25 километрах от Новокузнецка и предназначена для покрытия базисных нагрузок Кузбасской энергосистемы. В настоящее время установленная электрическая мощность станции составляет 1345,4 МВт, тепловая мощность — 194 Гкал/час. В состав основного оборудования станции входят 18 паровых котлов, девять паровых турбин и генераторов. Основным видом топлива ГРЭС является каменный уголь кузбасского угольного бассейна.
В 2014 году СГК завершила реконструкцию энергооборудования на энергоблоках № 4 и 5 общей стоимостью 8,8 миллиарда рублей. Новые турбины для станции были изготовлены "Силовыми машинами". В 2017 году Томь-Усинская ГРЭС произвела 7,52 миллиарда кВт.ч электроэнергии, что составляет 38% суммарной выработки всех электростанций Кузбасского филиала компании.
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