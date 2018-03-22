СГК в 2018 г вложит в ремонт станции Кемеровской области 869 млн руб

right"Сибирская генерирующая компания в 2018 году направит 869 миллионов рублей на ремонт основного и вспомогательного оборудования Томь-Усинской ГРЭС", — говорится в сообщении. На станции запланированы капитальные ремонты двух турбин и четырех котлоагрегатов. Общий тоннаж поверхностей нагрева котлов, подлежащих замене, составит 345,5 тонн.

"Все запланированные мероприятия направлены на поддержание надежности и экономичности действующего оборудования и обеспечения спроса на электроэнергию в Кузбассе и за его пределами", — приводятся в сообщении слова директора станции Юрия Котова

Томь-Усинская ГРЭС расположена в 25 километрах от Новокузнецка и предназначена для покрытия базисных нагрузок Кузбасской энергосистемы. В настоящее время установленная электрическая мощность станции составляет 1345,4 МВт, тепловая мощность — 194 Гкал/час. В состав основного оборудования станции входят 18 паровых котлов, девять паровых турбин и генераторов. Основным видом топлива ГРЭС является каменный уголь кузбасского угольного бассейна.