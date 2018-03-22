ВИП-зачистка. Как на Кубани борются с коррупцией спецсубъектов

Взятки не гладки

Кубань — это территория, богатая не только урожаем зерновых и природными красотами, но и коррупционерами. Впрочем, если раньше мы об этом узнавали из сообщений журналистов и жалоб простых граждан, то теперь о преступивших закон чиновниках подробно рассказывают местные прокуратура и следственный комитет , которые с ними активно борются.

Так, по данным прокуратуры , только за 2017-й год в регионе были выявлены 882 коррупционных преступления, 238 из которых были совершены в крупном и особо крупном размерах. А 32 преступления совершили лица, обладающие специальными правовым статусом — так называемые спецсубъекты.

При этом, средний размер взяток составил 353,3 тыс. рублей, увеличившись за год более чем в полтора раза. А максимальный зафиксированный размер взятки составил 6,9 млн рублей. В итоге в регионе осудили 375 коррупционеров, 91 из которых оказались за решеткой, а 98 — отделались условным сроком. Кроме того, оштрафовано 169 чиновников.

Всего же в крае было выявлено более 8,3 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства. А более 2,3 тыс. чиновников понесли дисциплинарную и административную ответственность. В судебном порядке было возмещено 310 млн рублей, полученных в результате незаконного обогащения. Более 90 чиновников, не соблюдавших антикоррупционные стандарты, лишились постов (79 из них — в связи с утратой доверия). В следственные органы направили 99 материалов в отношении коррупционеров, причинивших ущерб в размере 945 млн рублей.

Также были установлены факты сокрытия более 177 должностными лицами доходов в размере 259 млн рублей, 43 земельных участков площадью порядка 269 га, 41 объекта недвижимости, 27 машин, кредитов на сумму 25 млн рублей, а также долей участия в 11 организациях (включая зарубежные). В отношении восьми чиновников, которые приобрели дорогую собственность, начаты проверки.

Отметим, что еще в конце декабря 2017-го прокурор Кубани Сергей Табельский заверил, что лицам со специальным правовым статусом, совершающим преступления, не удается уйти от ответственности. Впрочем, кубанцам наиболее интересны не просто уголовные дела против всех чиновников, а преследование преступивших закон крупных руководителей.

Наследие былых времен

Уголовные дела давно минувших дней не только не забылись на Кубани, но и до сих пор на слуху у многих. Так, до сих пор в крае вспоминают вице-губернаторов из команды бывшего губернатора Александра Ткачева , ставших фигурантами следствия.

Громким стало уголовное дело и в отношении бывшего главы Горячего Ключа Николая Шварцмана, успевшего при Ткачеве некоторое время поруководить краевым управлением ЗАГС. Мэр покинул пост в июне 2015 года, став после этого фигурантом уголовного дела. За продажу 20 га земли фирме сына за 740 тыс. рублей, которую последний продал своему тестю по 75 млн рублей (рыночная стоимость), Шварцмана приговорил к штрафу в сумме 300 тыс. рублей. Но тут же он был освобожден от наказания в связи с амнистией. Проданную в 2007-м землю удалось вернуть.

В том же 2015-м было возбуждено уголовное дело в отношении главы краснодарского Водоканала Сергея Серова . Правда, дальнейшая судьба разбирательств против ушедшего в отставку чиновника до сих пор не известна. А уже в середине марта этого года в суд было направленно уголовное дело в отношении бывшего руководителя краевого департамента СМИ Ольги Гороховой, которой инкриминируется мошенничество в особо крупном размере и особо крупном нецелевом расходовании бюджета. Общая сумма ущерба в результате ее махинаций с госконтрактами по версии следствия составила более 31 млн рублей.

Кстати, в прошлом году был осужден и еще один член ткачевской команды. Анастасу Оркопуло дали 8,5 лет «строгача» за взятки, которые он, будучи главой департамента транспорта Кубани, получил с января 2010 по октябрь 2014 года на «скромную» сумму — более 4,8 млн рублей.

В числе дожидающихся вердикта суда и экс-глава Крымского района Анатолий Разумеев , обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями. Чиновник подозревается в необоснованном предоставлении жителю района участка находящейся в госсобственности земли в Черноерковском сельском поселении. Кроме того, СУ СК считает, что при закупке продуктов для приемных администраций района Разумеев нанес ущерб бюджету района в размере 500 тыс. рублей. Примечательно, что находясь под следствием с июля 2015-го, он покинул свой пост только в начале 2017-го.

Уже в этом году приговорен к условному лишению свободы сроком на два года бывший замглавы Белореченского района Михаил Вердиев. Районный суд признал его виновным в предложении посредничества во взяточничестве с использованием служебного положения. Зато счастливо избежал уголовного преследования бывший начальник Вердиева Иван Имгрунт, которого в рамках другого уголовного дела подозревали в незаконном распоряжении участком леса. Вышел сухим из воды и глава Лабинского района Александр Садчиков, который руководил муниципальным образованием в течение 17 лет, а в прошлом году стал фигурантом уголовного дела. Садчиков с марта 203 года по февраль 2008 года без торгов и публикаций в СМИ с марта 2003 по февраль 2008 года передал в аренду трем юридическим лицам более 20 участков (свыше 2,3 тыс. га) сельхозначнения. А уже в 2010 году Садчиков издал постановление о продлении договоров аренды на 49 лет без перерасчета платы, после чего от предприятий в районный бюджет поступило 14,2 млн рублей — гораздо ниже среднерыночной стоимости. Ущерб составил более 36 млн рублей. Но чиновнику все же пришлось уйти в отставку.

Чистка идет также в рядах самих правоохранителей. Например, в конце января в Москве задержали начальника службы экономической безопасности (СЭБ) управления ФСБ по Краснодарскому краю Дениса Мельникова , подозреваемого в крупном мошенничестве. Источники сообщают, что по версии следствия, статусный силовик требовал деньги от руководителей компаний, которые брали крупные кредиты и не возвращали их. А дело против него якобы возбуждено после проверки, организованной руководством Россельхозбанка

А в Ростовском облсуде продолжается процесс по уголовному делу в отношении Дмитрия Новикова , судьи в отставке Хостинского райсуда, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и вынесении неправосудных решений. Добавим, что перечисленный список из громких фамилий чиновников прошлых лет — далеко не полный.

Коррупционеры новой генерации

За последние годы коррупционеры никуда не делись, хотя новых фигурантов, конечно, стало меньше. Самым значительным стало расследование в отношении вице-губернатора Юрия Гриценко , оказавшегося фигурантом дела в 2017-м. Его обвиняли в хищениях на 200 млн рублей при строительстве перинатального центра в Сочи , в связи с чем у него проходили обыски в кабинете в администрации края. В мае Кондратьев уволил Гриценко из-за превышения полномочий.

Также ему было предъявлено обвинение в совершении мошенничества: экс-вице-губернатор оказался причастен к незаконному выкупу в частную собственность городской земли в 2 га земли, принадлежащей муниципалитету Краснодара . Кроме того, его имя упоминалось в уголовном деле, связанном с долгостроем в Динском районе. Гриценко долгое время содержался под домашним арестом, но позже был выпущен. Однако расследование против него до сих пор продолжается.

Возбуждено уголовное дело и в отношении бывшего руководителя департамента информатизации и связи Краснодарского края Игоря Скобелева, который обвиняется в фиктивной сделке на 1,7 млн рублей. По данным правоохранителей, во время реализации госпрограммы «Информационное общество Кубани» Скобелев не исполнил свои должностные обязанности в рамках госконтракта на создание и внедрение информационной системы «Единый центр услуг». Примечательно, что распоряжение о прекращении полномочий Игорем Скобелевым в связи с утратой доверия подписано губернатором до объявления о расследовании.

А прошлой осенью следователи завели уголовное дело о халатности против главы управления госохраны объектов культурного наследия Кубани Романа Семихатского . По версии следствия, в 2016 году во время выездной проверки сотрудников управления в администрации Анапы выявили более 100 объектов, на которые выдали разрешение на строительство. Они располагались на территории археологического комплекса «Городище Горгиппия, некрополь», а разрешения выдали без согласования с управлением государственной охраны объектов культурного наследия администрации региона.

Последняя резонансная история — с ректором КубГУ Татьяной Бархатовой , которая задержана и находится под стражей. По данным следствия, Бархатова и ее подельник Алиев организовали конкурс, а затем мероприятие «Горная школа молодых блогеров и журналистов содружества», получили на его проведение средства из госбюджета и значительно завысили сумму в закрывающих документах, нанеся ущерб в 1,638 млн рублей. Правоохранители уверены, что основная часть выделенных на «Школу блогеров» средств была похищена, а затем в отчеты были внесены ложные сведения.

Среди фигурантов расследований много и муниципальных чиновников. Так, уже в январе этого годы было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего мэра Туапсе Александра Чехова.7 декабря чиновника задержали в аэропорту Краснодара с пакетом, в котором якобы находилась крупная сумма денег. По данным источника в правоохранительных органах, глава города подозревается в получении взятки за признание одного из домов аварийным. Сам Чехов заявил, что пакет ему подарил знакомый на день рождения, а его содержание якобы оставалось для мэра загадкой.

Попала под следствие и экс-вице-мэр Краснодара Дина Бойченко. Ее подозревают в превышении должностных полномочий. На момент начала расследования она являлась и.о. заместителя директора филиала ФБУ «Кадастровая палата». Претензии правоохранителей к которой связаны с приобретением женой бывшего вице-губернатора Юрия Гриценко Юлией муниципальной земли в поселке Березовом в пригороде Краснодара. Именно чиновница подписала договор купли-продажи земли от имени администрации города в 2015 году, которая, как полагает следствие, выбыла из муниципальной собственности незаконно. Сделка была совершена без торгов и без проведения рыночной оценки земли.

В прошлом ноябре в суд также было направленно дело еще одного вице-мэра Краснодара — Ольги Яковлевой . В конце декабря 2016 года стало известно, что она обвинена в превышении должностных полномочий, а в январе 2017 года написала заявление об отставке по собственному желанию. Ее обвиняют в том, что она согласовала сделку между МУП «Водоканал» и одной из краснодарских компаний об образовании товарищества для совместного инвестпроекта. Вкладом «Водоканала» в товарищество было право аренды земли под резервуарной станцией в центре Краснодара, где инвестор намеревался строить многоярусную парковку, взяв на себя обязательство реконструировать объект водоснабжения. В дальнейшем предполагалось изменить разрешенный вид использования участка. Собственно, при согласовании сделки проект не прошел процедуру общественных слушаний, не были проведены торги, кроме того, по мнению СКР, форма товарищества для договора между МУП «Водоканал» и компанией-инвестором неприемлема. Изначально Яковлева была арестована, но затем мера пресечения ей была изменена на содержание под домашним арестом.

Комментарии экспертов

«У нас десятки случаев, когда разноуровневые чиновники идут под следствие и под суд: начиная от глав поселений и кончая вице-губернаторами. Анализируя эту тенденцию можно сделать однозначный вывод, что мы имеем усиление борьбы с коррупцией в течение как минимум в последние два года. Есть «посадки». Добавлю, что много случаев, когда после возбуждения дел люди возмещают ущерб, и суд, оштрафовав их, оставляет на свободе. Впрочем, в России наблюдается германизация уголовно-исправительной системы наказаний, к чему, кстати, постоянно призывают представители либерального фланга.

В то же время, борьба с коррупцией как шла, так и идет. Мы можем говорить о том, что есть единый тренд в стране на укрепление слоя чиновников за счет сильных и добросовестных людей. И это сопровождается зачисткой рядов чиновников топ-уровня от людей, имеющих склонность путать собственные и государственные интересы. Дальше эта линия по наведению закона и порядка будет продолжаться. Об этом четко говорит Владимир Путин . И можно предположить, что и зачистка от нечистоплотных людей во власти будет идти рука об руку с максимальным ужесточением требований к кандидатам на замещение этих должностей. Это тренд сохранится и будет актуален в связи со всеми теми заменами, которые будут происходить после завершения Чемпионата мира по футболу во всей стране. Возможно, это коснется и Краснодарского края».

«Лично мне «посадки» отдельных чиновников не нравятся. Конечно, соглашусь с утверждением, что «вор должен сидеть в тюрьме». Но судя по всему, настоящую борьбу с коррупцией в существующей системе управления (в стране и в регионах) вести крайне сложно. Наблюдая за делом экс-министра Улюкаева или экс-губернатора Белых, невозможно преодолеть ощущения, что уголовные процессы против крупных чиновников заводятся избирательно и с коррупционерами в верхах начинают бороться при наличии политической конъектуры. Конечно, причины для уголовного преследования там явно просматриваются. Но просматривается и политическая целесообразность таких дел, которые актуализировались почему-то только сейчас.

Фактически у нас в ряде случаев борьба с коррупцией совпадает с решением власти вывести конкретных людей из касты чиновников без возможности вернуться в обойму. А настоящая борьба с коррупцией — это борьба с порождающей системой, а не с отдельными «проколовшимися» личностями.

Вопиющим случаем у нас в крае является история бывшего первого замглавы Анапы Светланы Яровой, работавшей в команде старого мэра Сергеева. После проверки ее деятельности силовиками начинается с обысков в администрации. Светлана Владимировна увольняется из мэрии, затем возвращается… И вдруг как в остросюжетном детективе материализуются сумма в 37 млн рублей, которую попросили у нее за «невозбуждение» уголовного дела чиновник МУП и его подельник, выдав себя за правоохранителей. О чем это говорит? О тотальной гибридности вокруг самой темы коррупции в стране, в крае, в отдельно взятых муниципалитетах».