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Военнослужащие и юнармейцы авиабазы Кант навестили вдову ветерана
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Военнослужащие и юнармейцы авиабазы Кант навестили вдову ветерана 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Они выслушали ее рассказ о боевом пути ее супруга, обсудили бытовые проблемы, с которыми ей приходится сталкиваться, подарили букет цветов и торт.
Военнослужащие и юнармейцы авиабазы Кант в Киргизии навестили вдову ветерана Великой Отечественной войны Александру Фролову.
Александра Михайловна рассказала, как познакомилась с будущим мужем, где они работали, чем занимались до войны, как супруг призвался на войну, где проходил службу.
Юнармейцы в свою очередь подарили ей букет цветов, привезли с собой торт. Дети и военнослужащие в ходе беседы обсудили с Александрой Михайловной социальные и бытовые проблемы, с которыми ей приходится сталкиваться, для своевременной помощи вдове.
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