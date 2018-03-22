Военнослужащие и юнармейцы авиабазы Кант навестили вдову ветерана

Они выслушали ее рассказ о боевом пути ее супруга, обсудили бытовые проблемы, с которыми ей приходится сталкиваться, подарили букет цветов и торт.

Военнослужащие и юнармейцы авиабазы Кант в Киргизии навестили вдову ветерана Великой Отечественной войны Александру Фролову.

Александра Михайловна рассказала, как познакомилась с будущим мужем, где они работали, чем занимались до войны, как супруг призвался на войну, где проходил службу.

Юнармейцы в свою очередь подарили ей букет цветов, привезли с собой торт. Дети и военнослужащие в ходе беседы обсудили с Александрой Михайловной социальные и бытовые проблемы, с которыми ей приходится сталкиваться, для своевременной помощи вдове.