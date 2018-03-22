Евгений Иванов встретился с общественными советниками

Фото: администрация поселения Вороновское

В минувшую среду Глава администрации Евгений Иванов встретился с общественными советниками.

В самом начале встречи, по традиции поздравили именинников, родившихся в марте. Среди них Блинова Людмила Владимировна и Хромова Галина Петровна . Евгений Иванов поздравил именинниц, вручил им цветы и памятные подарки.

Темой встречи стало подведение итогов прошедших выборов Президента Российской Федерации 2018 года.

В рамках встречи Евгений Павлович подвел итоги избирательной кампании и поблагодарил всех общественных советников, принявших активное участие в выборной кампании.