Фото: администрация поселения Вороновское
В минувшую среду Глава администрации Евгений Иванов встретился с общественными советниками.
В самом начале встречи, по традиции поздравили именинников, родившихся в марте. Среди них Блинова Людмила Владимировна и Хромова Галина Петровна. Евгений Иванов поздравил именинниц, вручил им цветы и памятные подарки.
Темой встречи стало подведение итогов прошедших выборов Президента Российской Федерации 2018 года.
В рамках встречи Евгений Павлович подвел итоги избирательной кампании и поблагодарил всех общественных советников, принявших активное участие в выборной кампании.