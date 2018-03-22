Борются ли с клещами и борщевиком? 

Не за горами май. Проснутся клещи, а потом зацветёт борщевик. Как с этими напастями планируют бороться власти?
«Противоклещевая обработка традиционно охватит сквер у Стефановской площади, Аллею героев возле Вечного огня, Кировский и Мичуринский парки. Обработку также проведут в скверах рядом с театром драмы, в Давпоне, Верхней Максаковке и зелёном массиве в центре пгт. Краснозатонский, — отвечает замначальника Управления ЖКХ Сыктывкара Нина Мингалёва. — Продолжится в этом году и борьба с борщевиком. В 2017 году службы охватили больше 64 тыс. кв. м, а в этом планируют очистить около 71 тысячи кв. м. Скашивать ядовитое растение будут два раза за сезон: с 1 по 30 июня и со 2 июля по 15 августа. Также применят химический способ ликвидации — с 1 по 15 июня и с 9 по 23 июля. Под обработку попадут территории между ул. Тентюковской и Нагорной, от д. 76 по Сысольскому шоссе до ул. Морозовой, а также ул. 65-летия Победы».