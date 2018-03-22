Ни прибавить, ни отнять. Счетная палата уличила тюменских чиновников в незнании арифметики

Также чиновники допустили неправомерное использование бюджетных средств на сумму около 780 тысяч рублей. Из общей суммы только по 6,6 миллионам рублей палата вынесла требование к возвращению средств в бюджет города. 5,9 уже возмещено, по оставшимся деньгам ведется судебная работа, сообщил Казанцев. По остальным суммам возмещение не потребовалось. 25 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Один из самых острых вопросов касается соблюдения законодательства о закупках. Чиновники «забывают» размещать документацию, обязательную к публикации, в Единой информационной системе, нарушают условия договоров, завышают начальную цену муниципальных контрактов. Также заказчики недобросовестно относятся к обязанности по взысканию пеней и штрафов. «Так при заключении контрактов по противоклещевой обработке в 2016 снижение первоначальной цены составило 70%, а в 2017-м — на 82%. Причем победителем конкурса в обоих случаях была одна и та же компания. То есть предыдущий опыт не анализируется и никак не используется», — сделал вывод глава счетной палаты

В число нарушителей попали департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, Леспаркхоз и другие муниципальные учреждения. Информация по итогам некоторых проверок направлена в Управление Федеральной антимонопольной службы для рассмотрения на предмет нарушения закона. Впрочем, пока наказания для недобросовестных и некомпетентных чиновников не выглядят устрашающими. Так, общая сумма штрафов по результатам рассмотрения в мировых судах протоколов об административных правонарушениях составила всего 30 тысяч рублей. «Практика реализации счетной палатой полномочий по составлению административных протоколов насчитывает только два года, но она уже имеет положительное влияние на сокращение числа нарушений», — тем не менее считает Владимир Казанцев

Особого внимания счетной палаты заслуживает сфера организации ремонтно-строительных работ по муниципальному заказу. «Здесь риски нарушения законодательства особенно высоки, — замечает Казанцев. — Помимо проблем, связанных с закупками, на ряде объектов выявлены завышения объемов и стоимости работ, нарушения норм ценообразования. На отдельных объектах работы выполнялись по неутвержденной проектно-сметной документации. Кроме того, установлены нарушения при приемке смет, в том числе даже с арифметическими ошибками». Здесь «отличились» службы заказчика по благоустройству городских округов, имущественное казначейство, дирекция автомобильных дорог и мостов. Отдельного упоминания заслуживают факты согласования муниципальными заказчиками изменений проектных решений без их внесения в документацию, что является грубым нарушением действующего законодательства.

Бывают и обратные ситуации. В некоторых случаях заказчики перестраховываются и устанавливают нереалистично низкую стоимость контракта или заниженные объемы работ. «Особенно это характерно для капитального строительства. Был случай, когда подрядчик даже не захотел заходить, потому что расценки и объемы были занижены. В другой ситуации палата даже предъявила муниципальному заказчику требование доплатить исполнителю», — поделился Казанцев.

В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта сложилась отрицательная практика при наличии разработанной ПСД определять цену муниципальных контрактов методом сопоставления рыночных цен, заметил руководитель контрольного ведомства.

Есть проблемы и с эффективностью управления и распоряжения муниципальным имуществом. Чаще всего нарушается порядок учета и ведения реестра этого самого имущества, а также порядок его использования. Внутренний контроль подразделений администрации пока не дает желаемого результата, констатирует Владимир Казанцев. «Необходимо более серьезно подойти к вопросу повышения квалификации сотрудников муниципальных учреждений, проводить регулярное обучение, в особенности для работников подведомственных организаций», — добавил он. Есть вопросы к уровню бюджетной дисциплины, качеству планирования и так далее.

Впрочем, таких грубейших нарушений, как раньше, когда подрядчик брал аванс и исчезал, сегодня уже не наблюдается, подчеркивает Владимир Казанцев. И это уже можно считать прогрессом. «Если сравнить данные за предыдущие годы, надо признать, что сложилась положительная тенденция, — добавляет он. — Количество нарушений и суммы ущерба постепенно снижаются. Но хозяйство у нас очень большое, поэтому остается много вопросов, над решением которых предстоит серьезно поработать».