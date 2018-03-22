«Наиболее проблемными участками автомобильной дороги Айкино-Кослан являются направления Вожский-Ёдва и Айкино-Вежайка, где есть ямы и колеи (осенью в распутицу поездка в Сыктывкар занимала до восьми часов. — Авт.). Участок дороги Вожский — Мозындор в Удорском районе отремонтируют в 2019 году», — сообщил руководитель районной администрации Николай Жилин. По его словам, участок дороги Вожская — Ёдва относится к зимнику. Тем не менее, в этом году планируют завершить проектирование участка дороги Вожский — Мозындор протяжённостью 13 км.
«К осени проектирование закончат. После проведения госэкспертизы будет решаться вопрос по строительству дороги. Как заявил глава Коми, в 2019 году начнётся строительство этого участка дороги. Что касается искусственных сооружений на участке Мозындор — Ёдва, то сейчас готовят техническое задание по замене труб», — сказал Николай Жилин.