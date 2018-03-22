В России проанализируют криминологическую обстановку в подростковой среде

МОСКВА , 22 марта. / ТАСС /. Специальная межведомственная рабочая группа по профилактике преступности проведет анализ криминологической обстановки среди подростков. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Минобрнауки.

МВД, 25 января 2018 была создана межведомственная рабочая группа по профилактике преступности в подростковой среде, которую возглавил помощник вице-премьера Ольги Голодец Вениамин Каганов . В ее состав вошли представители Минобрнауки ФСИН , аппаратов уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и уполномоченного по правам человека в РФ , ряда вузов и др. 1 марта состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы, в ходе которого обсуждались предварительно поступившие предложения, которые, по мнению участников мероприятия, требуют дальнейшей детальной проработки.

"Представленные предложения условно можно разделить на четыре группы: криминологические, организационно-методические, психолого-педагогические, организационно-правовые. Реализация криминологических предложений, по мнению авторов, позволила бы… провести анализ криминологической обстановки в подростковой среде — как в целом в РФ, так и в отдельных ее регионах", — отметили в пресс-службе.

Также предлагается усовершенствовать деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, внедрить в образовательных организациях актуальные психологические методики выявления обучающихся со скрытой агрессией и склонных к суициду, повысить психологическую подготовки учителей, а также развить психологическую службу системы образования.

"С учетом всех поступивших предложений в рабочей группе прорабатываются организационные и содержательные механизмы поэтапных изменений в сфере профилактики преступлений среди несовершеннолетних", — заключили в пресс-службе.