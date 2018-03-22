Ещё
В России проанализируют криминологическую обстановку в подростковой среде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России проанализируют криминологическую обстановку в подростковой среде 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Специальная межведомственная рабочая группа по профилактике преступности проведет анализ криминологической обстановки среди подростков. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Минобрнауки.
25 января 2018 была создана межведомственная рабочая группа по профилактике преступности в подростковой среде, которую возглавил помощник вице-премьера Ольги Голодец Вениамин Каганов. В ее состав вошли представители Минобрнауки, МВД, ФСИН, аппаратов уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и уполномоченного по правам человека в РФ, ряда вузов и др. 1 марта состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы, в ходе которого обсуждались предварительно поступившие предложения, которые, по мнению участников мероприятия, требуют дальнейшей детальной проработки.
"Представленные предложения условно можно разделить на четыре группы: криминологические, организационно-методические, психолого-педагогические, организационно-правовые. Реализация криминологических предложений, по мнению авторов, позволила бы… провести анализ криминологической обстановки в подростковой среде — как в целом в РФ, так и в отдельных ее регионах", — отметили в пресс-службе.
Также предлагается усовершенствовать деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, внедрить в образовательных организациях актуальные психологические методики выявления обучающихся со скрытой агрессией и склонных к суициду, повысить психологическую подготовки учителей, а также развить психологическую службу системы образования.
"С учетом всех поступивших предложений в рабочей группе прорабатываются организационные и содержательные механизмы поэтапных изменений в сфере профилактики преступлений среди несовершеннолетних", — заключили в пресс-службе.
21 марта 13-летняя ученица открыла стрельбу из пневматического пистолета по одноклассникам в школе города Шадринска Курганской области. По сообщению ГУМВД РФ по региону, в результате стрельбы пострадали семь детей, у них синяки и ссадины, госпитализация никому из них не потребовалась.
ТАСС: последние новости
Минприроды: Россия активно участвовала в подготовке декларации Всемирного водного форума Легойда: Церковь не стремится к политической власти Нарушение электроснабжения не повлияло на работу алюминиевого завода в Красноярске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»120
Офицеры МВД подрались на совещании75
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»219
С IKEA можно попрощаться4
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Видео
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
01:18
Синоптики рассказали о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
00:49
На Трубной улице перекрыто движение
Новости Москвы
00:34
На Поклонной горе запустят цветочные часы
Новости Москвы
00:30
Фанатам разрешат бесплатно помыться на вокзалах
Новости Москвы
03:15
Открылись три новые станции метро
Новости Москвы
00:12
Позирующую для фото туристку смыло волной
Происшествия
02:55
Жители Волоколамска рассказали об отравившихся младенцах
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение