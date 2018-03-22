Ученые Алтая и Кемерова организуют международную археологическую экспедицию для студентов

МОСКВА , 22 марта. / ТАСС /. Археологи Алтайского государственного университета (АлтГУ) и Кемеровского госуниверситета (КемГУ) организуют летом 2018 года международную археологическую экспедицию «Салаир», где вместе со студентами из разных стран планируют продолжить раскопки на территории памятника Чумыш-Перекат. Об этом рассказал в четверг ТАСС руководитель экспедиции — профессор кафедры археологии, этнографии и музеологии АлтГУ Сергей Грушин.

Чумыш-Перекат — могильник, где были обнаружены порядка 20 самых древних на Алтае захоронений.

Казахстана, Киргизии и "Экспедиция будет проходить в конце июля-начале августа на площадке Залесовского района Алтайского края , где мы уже пятый год занимаемся разработкой памятника Чумыш-Перекат. Для участия в экспедиции мы хотим пригласить студентов и преподавателей из России Таджикистана , всего около 40 человек", — рассказал Сергей Грушин.

По словам Грушина, пространство памятника Чумыш-Перекат уникально тем, что местные погребения не разграблены, поэтому археологам удается обнаружить там много интересных находок, например, самые древние для территории Алтая сохранившиеся остатки дерева, которому около 8 тысяч лет.

Как уточнил профессор, проект экспедиции выиграл конкурс фонда «История Отечества» (некоммерческая организация, созданная по указу президента РФ — прим. ТАСС) и теперь получит от него финансовую поддержку. Помимо раскопок, ученые планируют провести на территории памятника серию мастер-классов по антропологии и геофизике, которые помогут студентам лучше понять связь археологии с этими науками.