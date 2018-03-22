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Песошин обещал решить вопрос абонентской платы в детских садах Татарстана
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Песошин обещал решить вопрос абонентской платы в детских садах Татарстана 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Депутат Госсовета РТ Артем Прокофьев спросил у премьер-министра РТ Алексея Песошина о судьбе законопроекта об отмене абонентской платы в детских садах, который касается отказа от оплаты за посещение учреждения в случае, если дети фактически там не бывают. Сейчас родители в Татарстане оплачивают услуги детского сада даже в случае болезни ребенка. Прокофьев напомнил, что ранее президент РТ Рустам Минниханов просил разработать предложения по решению вопроса с абонентской платой. Прошло полгода, выработка так и не началась. «Здесь, действительно, есть поручение Рустама Нургалиевича подготовить решенияэтого вопроса. На совещаниях, где вы присутствовали, была показана структура платы, из чего она складывается. Вопрос такой есть, но он не в той мере, в которой вы его обозначаете. Это не 100 процентов платы, а порядка 17-20 процентов. Вопрос есть, проработка ведется. Будет решение принято и вам доложено», — ответил Песошин. Ранее сообщалось, что Миноборазования РТ ищет варианты освобождения от «абонентской платы» в детсадах.
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