С 1 апреля челябинцы выйдут на субботники 

С начала апреля в Челябинске стартует пора городских субботников. Такое распоряжение подписал глава города Евгений Тефтелев. Особый упор делается на бизнесменов, которые должны будут привести в порядок территорию возле своих офисов и магазинов.
— Традиционно среди участников городских субботников пройдет конкурс «Чистый город — 2018» и «Самый активный отряд по уборке городской территории, — сообщают в пресс-службе администрации Челябинска.
В планах работ: благоустройство территорий, приведение в порядок входных групп, цоколей, чистка водостоков, а также установка и покраска ограждений. Вывозить сор из города будет Управление экологии и природопользования.
Остается надеяться, что к этому времени горожанам не придется вычищать мусор из-под снега.