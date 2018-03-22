С 1 апреля челябинцы выйдут на субботники

С начала апреля в Челябинске стартует пора городских субботников. Такое распоряжение подписал глава города Евгений Тефтелев . Особый упор делается на бизнесменов, которые должны будут привести в порядок территорию возле своих офисов и магазинов.

— Традиционно среди участников городских субботников пройдет конкурс «Чистый город — 2018» и «Самый активный отряд по уборке городской территории, — сообщают в пресс-службе администрации Челябинска.

В планах работ: благоустройство территорий, приведение в порядок входных групп, цоколей, чистка водостоков, а также установка и покраска ограждений. Вывозить сор из города будет Управление экологии и природопользования.

Остается надеяться, что к этому времени горожанам не придется вычищать мусор из-под снега.