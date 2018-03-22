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Курчатовский институт восстановит работу антикоррозийной станции в Севастополе
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Курчатовский институт восстановит работу антикоррозийной станции в Севастополе 

ТАСС 1 час назад
СЕВАСТОПОЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» восстановит работу коррозийной станции в Севастополе, которая будет заниматься разработками в сфере коррозии металла. Для этого в четверг городское правительство приняло постановление о передаче институту комплекса бывшей коррозийной станции на Северной стороне города.
Как сообщил директор департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин, принятым на заседании правительства постановлением из собственности Севастополя в федеральную собственность для использования Курчатовским институтом передали административное здание бывшей коррозийной станции и вспомогательные объекты.
"В советские времена там находилась коррозийная станция, которая делала разработки, связанные с коррозией металла.
От Курчатовского института, как лидера в этой сфере, поступило соответствующее предложение [о восстановлении станции], губернатор [Севастополя Дмитрий Овсянников] поддержал его.
Планируется восстановить работу станции с сохранением ее профиля, 14 объектов, которые мы передали в федеральную собственность и закрепили за институтом, сейчас не используются", — сказал он. Как отметили в ходе заседания городского правительства, соглашение с институтом планируют подписать в апреле этого года
Курчатовский институт — один из ведущих научных центров мира. Он занимается исследованиями в сферах ядерной энергетики, физики твердого тела и сверхпроводимость, мезонная химия. Также проводятся фундаментальные и прикладные исследования в области молекулярной физики, физической и неорганической химии, химической физики, физики и химии плазмы, промышленной безопасности, экологии, элементной базы микроэлектроники, информатики и др.
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