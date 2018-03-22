Курчатовский институт восстановит работу антикоррозийной станции в Севастополе

Как сообщил директор департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин , принятым на заседании правительства постановлением из собственности Севастополя в федеральную собственность для использования Курчатовским институтом передали административное здание бывшей коррозийной станции и вспомогательные объекты.

"В советские времена там находилась коррозийная станция, которая делала разработки, связанные с коррозией металла.

От Курчатовского института, как лидера в этой сфере, поступило соответствующее предложение [о восстановлении станции], губернатор [Севастополя Дмитрий Овсянников ] поддержал его.

Планируется восстановить работу станции с сохранением ее профиля, 14 объектов, которые мы передали в федеральную собственность и закрепили за институтом, сейчас не используются", — сказал он. Как отметили в ходе заседания городского правительства, соглашение с институтом планируют подписать в апреле этого года

Курчатовский институт — один из ведущих научных центров мира. Он занимается исследованиями в сферах ядерной энергетики, физики твердого тела и сверхпроводимость, мезонная химия. Также проводятся фундаментальные и прикладные исследования в области молекулярной физики, физической и неорганической химии, химической физики, физики и химии плазмы, промышленной безопасности, экологии, элементной базы микроэлектроники, информатики и др.