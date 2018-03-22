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Большегрузам закрывается въезд в Уфу на целый месяц
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Большегрузам закрывается въезд в Уфу на целый месяц 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Временное ограничение движения большегрузных транспортных средств устанавливается на территории Уфы с 27 марта по 25 апреля 2018 года. Это касается транспорта с превышением предельно допустимой нагрузки на ось, сообщает пресс-служба мэрии.
Эта ежегодная мера принимается для того, чтобы защитить дороги от повреждений тяжелым транспортом в период весенней распутицы.
Но водители грузового транспорта могут продолжать осуществлять перевозки через город, если оформят специальное разрешение. Оно выдается, если будет оплачен вред, причиняемый дорогам. Размер вреда определен решением горсовета от 29 июня 2016 года № 64/11. В документе указано, что размер вреда при превышении допустимой массы, к примеру, на 10%, составит 2850 рублей на 100 км. А при превышении на 190-200% — 10633 рубля на 100 км. Полностью с документом можно ознакомиться здесь, скачав приложение.
По вопросам получения разрешения необходимо следует обращаться в Управление коммунального хозяйства и благоустройства Уфы по адресу: г. Уфа, бульвар Ибрагимова, 84, кабинет № 300. Телефон для справок: (347) 273-12-62.
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