В Волгоградской области почтальон дала отпор грабителю с битой

"Двадцать первого марта 2018 года во время доставки пенсий и социальных пособий во дворе частного дома было совершено нападение на почтальона 404002 отделения «Почты России» города Дубовка Волгоградской области Елену Коротину. Злоумышленник в маске напал на почтальона во дворе частного дома, и, ударив предметом, похожим на биту, попытался выхватить сумку с деньгами. Сотрудник «Почты России» не растерялась и оказала сопротивление грабителю", — говорится в сообщении.

Поясняется, что несмотря на травмы, почтальон сумела удержать сумку и сохранить деньги. Сотруднице оказана необходимая медицинская помощь, она находится в больнице под наблюдением врачей. Руководство Волгоградского филиала «Почты России» приняло решение о поощрении почтальона за проявленную смелость и самоотверженность при выполнении служебных обязанностей.

Сотрудники филиала подали заявление в правоохранительные органы , оказывается необходимое содействие полиции в установлении всех деталей произошедшего и поимке скрывшегося с места преступления злоумышленника.

"Стоит отметить, что подобные происшествия не приводят к сбоям в почтовом обслуживании населения и организаций. Все обязательства перед клиентами выполняются в срок и в полном объеме", — отмечает «Почта России».