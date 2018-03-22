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В Волгоградской области почтальон дала отпор грабителю с битой
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В Волгоградской области почтальон дала отпор грабителю с битой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Грабитель с битой напал на почтальона в городе Дубовка Волгоградской области во время доставки пенсий и социальных пособий, сотрудница "Почты России" дала отпор злоумышленнику, сообщается в пресс-релизе компании.
"Двадцать первого марта 2018 года во время доставки пенсий и социальных пособий во дворе частного дома было совершено нападение на почтальона 404002 отделения «Почты России» города Дубовка Волгоградской области Елену Коротину. Злоумышленник в маске напал на почтальона во дворе частного дома, и, ударив предметом, похожим на биту, попытался выхватить сумку с деньгами. Сотрудник «Почты России» не растерялась и оказала сопротивление грабителю", — говорится в сообщении.
Поясняется, что несмотря на травмы, почтальон сумела удержать сумку и сохранить деньги. Сотруднице оказана необходимая медицинская помощь, она находится в больнице под наблюдением врачей. Руководство Волгоградского филиала «Почты России» приняло решение о поощрении почтальона за проявленную смелость и самоотверженность при выполнении служебных обязанностей.
Сотрудники филиала подали заявление в правоохранительные органы, оказывается необходимое содействие полиции в установлении всех деталей произошедшего и поимке скрывшегося с места преступления злоумышленника.
"Стоит отметить, что подобные происшествия не приводят к сбоям в почтовом обслуживании населения и организаций. Все обязательства перед клиентами выполняются в срок и в полном объеме", — отмечает «Почта России».
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