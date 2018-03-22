Николай Патрушев посетил предприятие УГМК

"В сопровождении полпреда президента России в УрФО Игоря Холманских и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева глава Совбеза побывал на головном предприятии металлургического комплекса УГМК — АО «Уралэлектромедь» в Верхней Пышме. Гостям показали работу высокотехнологичного и экологичного цеха электролиза меди, вторая очередь которого будет запущена летом 2018 года", — сказано в сообщении.

Значительная доля медных катодов, производимых на АО «Уралэлектромедь», используются в кабельной промышленности России . Например, «Холдинг Кабельный альянс», входящий в УГМК, активно развивает выпуск импортозамещающей продукции: плоских кабелей для операторов сотовой связи и кабелей для горной, атомной промышленности, для армии и флота. Делегация также увидела один из самых зрелищных и закрытых процессов производственной площадки — розлив золота.

После экскурсии по производственным цехам Николай Патрушев познакомился с Музеями военной и автомобильной техники УГМК, экспозиция последнего сейчас формируется в новом четырехэтажном выставочном центре. С его открытием можно будет с уверенностью говорить о создании на Урале одной из крупнейших в мире экспозиционных площадок военно-технического профиля.

"В ходе визита Николай Патрушев высоко оценил наработки УГМК-Холдинга, особенно подчеркнув, что вопросы импортозамещения и перехода на отечественные технологии в регионе решаются ускоренными темпами", — сообщают в компании.

О предприятии:

АО «Уралэлектромедь» — крупнейшее в России медерафинировочное предприятие, выпускающее золото и серебро в слитках чистотой 99,99%. В августе 2004 года АО «Уралэлектромедь» стало первым металлургическим предприятием, включенным в список признанных производителей драгоценных металлов Лондонской биржи драгоценных металлов как производитель аффинированного серебра, а продукция получила статус «Good Delivery» ("надежная поставка"). В мае 2006 года предприятие было включено в список Good Delivery как признанный производитель аффинированного золота.