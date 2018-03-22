Лицеисты Преображенки укрепят культурные связи с Австрией и Германией

Учащиеся лицея №1502 при МЭИ стали участниками конкурса «Немецкие мотивы».

Конкурс традиционно проводится в трех номинациях: исследование, рисунок и сценическая композиция.

Конкурс «Немецкие мотивы» проводится уже в 21-й раз. В этот раз основной темой его стала история культурных связей между Россией Австрией . Конкурс проходил в преображенском лицее.

Ребята готовятся стать участниками городского конкурса. Генеральной репетицией перед сражением стал окружной этап. Конкуренция между участниками была серьезной — между собой состязались знатоки и любители немецкого языка из 16 школ.

Конкурс прошел в формате настоящего праздника. Его открыли ведущие, одетые в немецкие национальные костюмы. Актовый зал был украшен рисунками, которые участвовали в конкурсе. Они выполнены в разной технике и жанрах — это и портреты, и пейзажи, и плакаты. Самое главное в них — отразить традиции и национальный колорит России и Австрии.

Лучшим жюри признало рисунок лицеистов из 9 класса. Отличились преображенские ученики и в проектной деятельности. Второго места удостоились авторы исследования, посвященного дипломатическим отношениям между Россией и Австрией. Третье место — у авторов доклада на тему «2018 год — год музыки Австрии и России».

Первое место в номинации сценическая композиция тоже у наших — они сыграли спектакль «Столетняя дружба».

В состав жюри вошли руководитель проекта «Немецкие мотивы», член президиума Общества «Россия-Германия» Виктор Митряев, школьные учителя немецкого языка и изобразительного искусства, практиканты из Гёте-института.

Победителям вручили дипломы и подарки, которые предоставили партеры лицея из Гёте-института. А ребята, у которых первые места в номинациях «Исследование» и «Сценическая композиция», будут участвовать в городском этапе конкурса «Немецкие мотивы» — его проведение намечено на 20 апреля в лицее №1502 при МЭИ. Участниками городского этапа конкурса также станут призеры, победители и лауреаты, получившие диплом в номинации «Рисунок».