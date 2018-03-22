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Облачные вычисления широкое применяются в финансовых учреждениях Китая — исследование
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Облачные вычисления широкое применяются в финансовых учреждениях Китая — исследование 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 22 марта /Синьхуа/ — Приблизительно 90 процентов денежно-финансовых учреждений Китая применили или планируют применить технологии облачных вычислений. Об этом свидетельствуют итоги исследования, опубликованные на днях Китайской академией информации и телекоммуникации /CAICT/ при Министерстве промышленности и информатизации КНР.
Исследование проводилось среди крупных акционерных коммерческих банков, малых и средних акционерных коммерческих банков, городских и сельских коммерческих банков, а также страховых учреждений и фондовых структур страны.
В том числе, 41,18 проц. участников исследования уже применили облачные вычисления, а 46,8 проц. планируют их применение.
Что касается цели использования облачных вычислений, то 67,81 проц. учреждений отдали предпочтение сокращению времени, 62,56 проц. — экономии себестоимости, 53,13 проц. — обеспечению бесперебойности модернизации операции.
Представитель Института облачных вычислений и больших данных вышеуказанной Академии Ли Вэй заявил, что в последние годы динамично развивающиеся технологии облачные вычислений быстро проникают в финансовую и другие традиционные отрасли. Перед лицом новых вызовов и новых требований необходимо форсировать их применение в финансовом секторе для повышения уровня информатизации. -0-
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