Для её решения достаточно знать школьную программу, уверяют организаторы. Воронежская область присоединится к всероссийской контрольной по математике «Что и требовалось доказать» в субботу, 24 марта. Задания появятся на сайте проекта в 12:00 по московскому времени и сохранятся там в течение суток, сообщила пресс-служба «Яндекса». В контрольной всего 10 задач, на их решение даётся час. Организаторы уверяют, что для их решения достаточно знать школьную программу. Пока же можно подготовиться к контрольной –на сайте есть тестовая версия работы и задачи прошлых лет. Например, можно посчитать, на сколько кусков Таня разрезала осетинский пирог, из скольких частей Лена собирала пазл и какую фото жены необходимо распечатать Олегу. Первый раз контрольная «Что и требовалось доказать» прошла в 2015 году. Воронежцы знаниями по математике не блещут: в 2016 и 2017 годах город оказывался на 15 строчке рейтинга. Екатерина Трещикова