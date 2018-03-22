Воронежская область присоединится к всероссийской контрольной по математике 

Вести Воронеж: последние новости

Воронежские вузы заключили беспрецедентное соглашение о сотрудничестве с клиникой

В Воронеже сломанный глыбой льда светофор «отремонтировали» скотчем

В Воронежской области будут судить двух мужчин, пытавшихся убить женщину-таксиста