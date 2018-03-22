В Калининградской области продолжаются выборы. Жители нескольких муниципалитетов голосуют за проекты благоустройства набережных, скверов, улиц и площадей. Облик общественных территорий изменится благодаря проекту «Комфортная городская среда».
Константин Морозов, корреспондент:
— Мы находимся на «поле чудес», так в простонародье называют центр Балтийска. Если местные жители проголосуют за благоустройство этой территории, здесь все замостят плиткой, появятся, пешеходные дорожки, скамейки и даже фонтаны.
На главной площади города местные жители надолго стараются не задерживаться. Молодые мамы с колясками с трудом пробираются между торчащими из асфальта кусками арматуры. Если бы не расположенный здесь супермаркет, балтийцы вообще бы обходили это место стороной. Вольготно себя чувствуют здесь только голуби.
Людмила Кононенко, житель Балтийска:
— Стыд и позор всему городу от этой площади. Стыд и позор всему городу.
Помимо центральной площади города, на благоустройство претендуют проекты пешеходного бульвара на улице Каплунова, и Морской набережной от памятника Пётру Первому до монумента Императрице Елизавете. Какую именно территорию привести в порядок путём открытого голосования решат местные жители. У Светланы Прегодич свой фаворит.
Светлана Прегодич, житель Балтийска:
— Хотелось иметь велодорожку в городе и должна быть единая связка, вот от Елизаветы до Петра первого, чтобы был какой-то единый комплекс. Это, наверное, значимо, ну и как бы променад — место посещения и гуляния жителей города.
Работы будут вестись в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Их стоимость составляет около 30 миллионов рублей.
Кирилл Дёмин, начальник отдела муниципального имущества и экономического развития Балтийска:
— В середине апреля мы начнём конкурсную процедуру, и к концу мая у нас уже появится подрядная организация, она может приступить к работам и к концу сентября. Мы уже их закончим и сдадим работу, представим её на суд жителей.
По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» Балтийск в том году получит ещё! около 30 миллионов рублей на ремонт дворов. Всего по этой программе в течение пяти лет будет благоустроено 12 общественных и 32 придомовых территории.