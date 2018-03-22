Как преобразится самый западный российский город — Балтийск

Калининградской области продолжаются выборы. Жители нескольких муниципалитетов голосуют за проекты благоустройства набережных, скверов, улиц и площадей. Облик общественных территорий изменится благодаря проекту «Комфортная городская среда».

— Мы находимся на «поле чудес», так в простонародье называют центр Балтийска . Если местные жители проголосуют за благоустройство этой территории, здесь все замостят плиткой, появятся, пешеходные дорожки, скамейки и даже фонтаны.

На главной площади города местные жители надолго стараются не задерживаться. Молодые мамы с колясками с трудом пробираются между торчащими из асфальта кусками арматуры. Если бы не расположенный здесь супермаркет, балтийцы вообще бы обходили это место стороной. Вольготно себя чувствуют здесь только голуби.

— Стыд и позор всему городу от этой площади. Стыд и позор всему городу.

Помимо центральной площади города, на благоустройство претендуют проекты пешеходного бульвара на улице Каплунова, и Морской набережной от памятника Пётру Первому до монумента Императрице Елизавете. Какую именно территорию привести в порядок путём открытого голосования решат местные жители. У Светланы Прегодич свой фаворит.

Светлана Прегодич, житель Балтийска:

— Хотелось иметь велодорожку в городе и должна быть единая связка, вот от Елизаветы до Петра первого, чтобы был какой-то единый комплекс. Это, наверное, значимо, ну и как бы променад — место посещения и гуляния жителей города.

Работы будут вестись в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Их стоимость составляет около 30 миллионов рублей.

Кирилл Дёмин , начальник отдела муниципального имущества и экономического развития Балтийска:

— В середине апреля мы начнём конкурсную процедуру, и к концу мая у нас уже появится подрядная организация, она может приступить к работам и к концу сентября. Мы уже их закончим и сдадим работу, представим её на суд жителей.

По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» Балтийск в том году получит ещё! около 30 миллионов рублей на ремонт дворов. Всего по этой программе в течение пяти лет будет благоустроено 12 общественных и 32 придомовых территории.