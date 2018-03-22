Межрегиональный проект «Енисейская Сибирь» будет представлен на КЭФ-2018

Участники встречи обсудили программу роуд-шоу, в которой представлены приоритетные для „Енисейской Сибири“ проекты, основные подходы и идеи, объединяющие их с учетом потребностей компаний. Среди них проект „Южный кластер“, строительство железнодорожной дороги Элегест-Кызыл-Курагино, создание технологических долин в Красноярске и Саяногорске , развитие инфраструктуры авиационных перевозок, строительство моста через Енисей в районе поселка Высокогорский в Енисейском районе, развитие агропромышленного парка „Сибирь“ в Шарыповском районе. Список проектов не окончательный, и в ходе их проработки могут появиться дополнительные темы.

По мнению организаторов встречи, роуд-шоу „Енисейской Сибири“ обещает быть одним из знаковых мероприятий КЭФ, а идеология этого проекта будет проходить „красной нитью“ через все мероприятия форума. Реализация проекта „Енисейская Сибирь“ становится основной тематикой форума и с точки зрения развития трех регионов — Красноярского края, Хакасии и Тывы как единого макрорегиона, составляющего более 15% территории Российской Федерации

Участники обсуждения отметили, что программа форума соответствует Посланию Президента России Федеральному Собранию, а проект „Енисейская Сибирь“ позволяет реализовать задачи, поставленные главой государства.

»Мы рассмотрели ряд вопросов, в том числе визуализацию проекта на Красноярском экономическом форуме, единую стилистику презентаций, проведение роуд-шоу в зале пленарных заседаний в ходе одного из основных мероприятий. Достигнуты договоренности о подготовке экономических расчетов и материалов для презентаций к форуму", — пояснил Сергей Верещагин.

Министр также отметил, что роуд-шоу проекта «Енисейская Сибирь» состоится в основной день форума, 13 апреля. Мероприятие пройдет после пленарного заседания «Россия 2018-2024: реализуя потенциал».

"Одновременно с роуд-шоу не будет никаких событий. Мы ожидаем, что это мероприятие вызовет большой интерес у гостей и участников КЭФ, первых лиц, приглашенных на форум", — подчеркнул Сергей Верещагин. Напомним, Красноярский экономический форум пройдет 12-14 апреля. Тема форума: «Россия 2018-2024: реализуя потенциал».

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