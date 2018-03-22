«Цифры, позволяющие подвергнуть сомнению результаты выборов, не опубликовали бы»

Зачем ввели процедуру с голосованием по месту нахождения и во что это вылилось, разбирался Sobesednik.ru

Ассоциация «Голос» опубликовала исследование, посвящённое новому порядку голосования по месту нахождения. Новшество опробовали на президентских выборах 18 марта. Возможностью проголосовать не по месту прописки воспользовались 5,7 миллиона человек. Проанализировав данные ЦИК , «Голос» обратил внимание на то, что размер внутрирегиональной миграции избирателей значительно превысил размер межрегиональной миграции — примерно 4,5 миллиона против одного миллиона. То есть большинство граждан, живущих в одном регионе, но «прописанных» в другом, так и не дошли до избирательных участков. Зато подозрительную мобильность продемонстрировали россияне, которые живут и голосуют в одном регионе.

"Мертвые души", колебания явки и другие странности выборов-2018

«Что касается внутрирегиональной миграции, то здесь разгадка, скорее всего, в банальном принуждении к голосованию на определённых участках, «закрепленных» за предприятием, — говорится в материалах «Голоса». — О таких фактах мы много слышали, но их редко удаётся доказать. Обычные объяснения: никто никого не принуждал, люди сами так захотели, им по разным причинам оказалось удобнее в выходной день голосовать не около дома, а около места работы или ещё где-то».Sobesednik.ru попросил ведущего научного сотрудника Института демографии ГУ ВШЭ Никиту Мкртчяна ознакомиться с исследованием «Голоса»:

— Вас что-то заинтересовало в материале «Голоса»?

ХМАО и — Я не могу сказать, что это даёт дополнительную пищу для размышлений — по крайней мере, по миграционной проблематике. Есть странные точки — Санкт-Петербург Чечня . Данные по ним не отвечают моим представлениям о том, что можно было там наблюдать в плане знака разницы прикрепившихся/открепившихся.

— Вы про то, что в Чечне много прикрепившихся?

— Не то чтобы в Чечне много, просто из Чечни и из других кавказских республик, как справедливо сказано в сопроводительном тексте, должно было много открепиться. Мы этого не видим. Кто туда мог дополнительно прикрепиться, непонятно. Цифра не огромная, но она не с тем знаком. От Чечни и, например, от Ингушетии можно было ожидать больших расхождений.

— Можно предположить, что туда завезли голосующих, чтобы повысить явку?

— Нет, я не думаю. Если бы это был завоз, то цифры были бы выше. Я наблюдал две последних переписи населения. И там если есть искажения, это искажения по-крупному. На какие-то сотни, тысячи человек не размениваются. Я не знаю, что с численностью избирателей, но численность населения там преувеличена — в Чечне, Ингушетии, Дагестане , в Карачаево-Черкесии

Никита Мкртчян // фото: кадр YouTube

— В Москве на этих выборах за Путина проголосовало почти в полтора раза больше человек, чем в 2012 году.

— Я не понимаю ни причины повышения явки, ни реальных причин столь высокой поддержки действующего президента нашим населением.

— Вы не связываете это с голосованием по месту нахождения? Приехали в Москву и проголосовали.

— Чтобы приехать в Москву, нужно откуда-то уехать. Тогда бы где-нибудь в регионах у нас была маленькая явка. Если, конечно, мы имеем дело с реальными цифрами.

— Вы можете согласиться с предположением «Голоса» о том, что вся эта статистика подтверждает факт массового принуждения людей к голосованию?

— Не видя всех цифр и не очень понимая, что за этим стоит, я могу поверить, но проверить не могу. Понимаете, отклонения должны быть очень велики. Там мысль такая, что на отдельные участки могли свозиться люди. Но цифры по регионам об этом не говорят.

Я вообще не очень понимаю, зачем была введена вся эта процедура с голосованием по месту нахождения.

— Может, это было нужно тем, кто, например, свозил рабочих с заводов поближе к предприятию, чтобы коллективно проголосовать?

— Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть этого. Это точка зрения «Голоса». А миграционные цифры — вот эти два столбика цифр — не вызывают у меня никакого неприятия. Другие цифры, имеющие для меня практическое значение, например наши переписи, у меня вызывают больше вопросов, чем вот эти цифры.

Цифры, позволяющие хоть в какой-то мере подвергнуть сомнению результаты выборов, в свободном доступе не появились бы. Сама процедура открепления была введена, наверное, чтобы поднять явку, результаты по конкретным участкам вряд ли кого-то интересовали реально.

— Российские выборы для демографа вообще представляют интерес? Всё-таки цифр много, можно какие-то процессы проследить.

— Для демографов больше интереса представляют числа избирателей, которые формируются на основе переписей и текущего учёта населения. И данные регистров были бы очень полезны — системы ОМС, пенсионные, налоговые данные, естественно, обезличенные, но к ним нет никакого доступа. У нас очень строго охраняют «персональные данные»…

Повторюсь, те цифры, которые представил «Голос», не дают возможности делать какие-то выводы. То, что написано вслед за этими цифрами, не на них основано, а на неприведенных данных иной статистики. А с миграционной точки зрения цифры обычные. Другого ожидать было сложно.

Это не значит, что это не нужно обсуждать, следить за этим. В условиях полного отсутствия какого-то контроля со стороны общества все было бы еще хуже.