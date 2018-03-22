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В Саратове участковый уполномоченный помог спасти замерзающего горожанина, заблудившегося в пригороде
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В Саратове участковый уполномоченный помог спасти замерзающего горожанина, заблудившегося в пригороде 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Просьба о помощи от попавшего в беду человека была принята в городской службе спасения. Звонок поступил на пульт в начале восьмого вечера. Звонивший — 30-летний мужчина сообщил, что заблудился на территории заброшенных садов, очень устал, замерз и уже не в силах самостоятельно передвигаться.
Прибывшие на место сотрудники подразделение городской службы спасения оперативно обнаружить мужчину не смогли. Терпящий бедствие весьма условно обозначил место, где находился. Между тем, заброшенные сады занимают достаточно обширную территорию, к тому же плохо проходимую из-за высокого снежного покрова и наметенных сугробов. На подмогу к специалистам экстренной службы были вызваны их коллеги из облспаса, но и это не принесло результата.
Кардинально изменил ситуацию участковый уполномоченный полиции. Получив информацию о том, что на подведомственной территории ведутся поиски человека, участковый уполномоченный отдела полиции №2 в составе УМВД России по г. Саратову младший лейтенант полиции Олег Левкин поспешил к месту событий. Полицейский настоял на личной беседе с разыскиваемым по телефону, расспросив того о месте, где находится.
Услышав описание местности, участковый моментально сориентировался, предположив, что мужчина в овраге примерно в 2 километрах от группы поисковиков. В результате, именно там его и нашли. В общей сложности поиски заняли чуть больше двух часов.
К реанимационному автомобилю транспортировать пострадавшего, который обморозил ноги и не мог самостоятельно передвигаться, пришлось на носилках, преодолев по глубокому снегу около 2,5 километров. Мужчина пояснил, что шел в расположенный неподалеку поселок Князевка, решил срезать путь через посадки, но заблудился.
Сотрудники службы спасения отметили вклад участкового уполномоченного в успешное завершение совместной спасательной операции. Профессионализм и внимательность полицейского позволили выиграть время, а по большому счету — спасти жизнь человека.
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