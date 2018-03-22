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ILIFE представила робот-пылесос V8s «2-в-1» с системой самонавигации
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ILIFE представила робот-пылесос V8s «2-в-1» с системой самонавигации 

ТАСС 1 час назад
Фото: 3Dnews.ru
ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 22 марта 2018 г. /PRNewswire/ — В марте этого года ILIFE объявила об официальном выпуске робота-пылесоса ILIFE V8s «2-в-1» — новейшего пополнения в линейке V Series. Представляя новое решение для автоматического клининга «2-в-1», ILIFE V8s обеспечивает повышенную эффективность благодаря целому ряду ориентированных на пользователя опций. В число этих опций входят всасывающая форсунка с защитой от запутывания, водяной бак i-Dropping, удостоенный премии «Технологические инновации IFA-2017», навигационная система i-Move и возможности индивидуальной настройки рабочих графиков.
​Основные характеристики
Уборка «2-в-1»: модель V8s способна выполнять задачи сухой и влажной уборки пола, используя для этого плавающую всасывающую форсунку и водяной бак i-Dropping. Навигационная система i-Move обеспечивает точное зонирование и планирование маршрута, тем самым повышая общую эффективность уборки.
Большой пылесборник: пылесборник объёмом 750 мл позволяет V8s очищать большую площадь, включая участки значительного загрязнения, без необходимости в частом опорожнении контейнера.
Индивидуальная настройка рабочего графика: эргономичный дизайн устройства даёт возможность устанавливать график уборки в любое время дня.
Лаконичные и элегантные формы
Сочетая в себе минималистичный дизайн и практичный функционал, V8s гарантирует быстрый ввод в эксплуатацию и доступ к информации о статусе устройства посредством простой и интуитивно понятной панели управления с механическими клавишами и ЖК-дисплеем. Лаконичная конструкция позволяет V8s с легкостью преодолевать узкие проходы и эффективно очищать поверхности под диванами, журнальными столиками и кроватями. Высокая площадь охвата и эффективность уборки также обеспечивается за счёт большого пылесборника ёмкостью 750 мл, продлевающего период бесперебойной работы V8s.
Высокопроизводительная система очистки 2-в-1  Выполняя две основных функции уборки, ILIFE V8s способен с лёгкостью переключаться между влажной и сухой очисткой. Навигационная система i-Move гарантирует, что эти задачи будут выполняться с систематическим зонированием, точным планированием и непрерывной коррекцией маршрута движения. Производительность уборки дополнительно повышается за счёт плавающей всасывающей форсунки, постоянно находящейся в тесном контакте с поверхностью пола при сухой уборке, тем самым способствуя эффективному удалению шерсти домашних животных, пыли и крошек.
В режиме влажной уборки ILIVE V8s очищает поверхность пола перед собой, следуя М-образному маршруту движения. Во избежание повреждения напольных покрытий под действием избыточной влаги, водяной бак i-Dropping, удостоенный премии «Технические инновации IFA-2017», оснащается системой точного контроля за скоростью и объёмом подачи воды, что гарантирует мгновенное высыхание поверхности пола.
Другие эргономичные и удобные функции
В целях дополнительной оптимизации опыта пользовательского взаимодействия ILIFE V8s оснащается целым рядом эргономичных функций:
Индивидуальная настройка рабочего графика: возможность настройки или изменения графиков уборки на любое время суток и любой день недели.
Автоматическая перезарядка: при низком заряде аккумулятора пылесос автоматически возвращается на базу для перезарядки.
Полный комплект датчиков: 11 датчиков обхода препятствий и 3 датчика поверхности пола помогают V8s беспроблемно преодолевать препятствия и тщательно очищать поверхности вокруг них.
Колёса RoadRover: большие противоскользящие колёса способны с лёгкостью преодолевать препятствия и наклонные поверхности, сохраняя при этом исключительную устойчивость.
Новый робот-пылесос «2-в-1» ILIFE V8s доступен с сегодняшнего дня на Amazon и AliExpress, а также через международную сеть продаж ILIFE. В будущем ILIFE продолжит создавать технологически совершенные роботизированные решения и предоставлять своим потребителям надёжные сервисы.
О компании ILIFE
Основанная в 2007 году компания ILIFE со штаб-квартирой в китайском Шэньчжэне является высокотехнологичным предприятием, специализирующимся на разработке технологий роботизированного клининга. Международная сеть продаж компании охватывает свыше 30 стран и регионов мира. ILIFE предлагает потребителям технологически передовые, высококачественные и рентабельные автоматизированные продукты.
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.iliferobot.com.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/657021/V8s.jpg  КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Анна Ян (Anna Yang), +86-755-2377-2205, media@iliferobot.com
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