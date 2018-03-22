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Область получила кадровый резерв наблюдателей по итогам выборов президента
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Область получила кадровый резерв наблюдателей по итогам выборов президента 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Такое заявление сделала председатель общественной палаты региона Ольга Аринцева. По её словам, в будущем эти люди смогут участвовать в независимом мониторинге на других выборах, имея определённый опыт.
Напомним, 18 марта в день голосования в БФУ имени Канта работал ситуационный центр. Общественники впервые в истории российских избирательных кампаний отслеживали явку и следили за нарушениями на участках. Всего обеспечивало контроль более 500 наблюдателей.
Ольга Аринцева, председатель общественной палаты Калининградской области:
— Вот я сама приехала в свой посёлок на свой участок. Там моя соседка. У неё совершенно другое лицо. Внутреннее ощущение. Она наблюдатель. Она фактически человек, который отвечает, как на данном маленьком участке реализуется законодательство страны, в которой она живёт. Это особое такое ощущение.
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