На традиционной встрече с населением обсудили вопросы приведения в порядок территории района в весенний период 

Традиционная встреча главы управы Бутырского района Анзора Алисултанова с населением состоялась 21 марта в помещении школы № 1236. В рамках мероприятия были обсуждены вопросы приведения в порядок территории района в весенний период.
С докладом выступил заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Максим Стариков. Он рассказал об основных работах, которые планируется выполнить с 1 по 30 апреля в рамках месячника по благоустройству. После этого Максим Стариков и Анзор Алисултанов ответили на вопросы присутствующих.
Подробнее об итогах встречи читайте на сайте районного интернет-издания «Бутырские новости». (ак)