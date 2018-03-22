Ещё
На традиционной встрече с населением обсудили вопросы приведения в порядок территории района в весенний период
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет
К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет

На традиционной встрече с населением обсудили вопросы приведения в порядок территории района в весенний период 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Традиционная встреча главы управы Бутырского района Анзора Алисултанова с населением состоялась 21 марта в помещении школы № 1236. В рамках мероприятия были обсуждены вопросы приведения в порядок территории района в весенний период.
С докладом выступил заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Максим Стариков. Он рассказал об основных работах, которые планируется выполнить с 1 по 30 апреля в рамках месячника по благоустройству. После этого Максим Стариков и Анзор Алисултанов ответили на вопросы присутствующих.
Подробнее об итогах встречи читайте на сайте районного интернет-издания «Бутырские новости». (ак)
Управа Бутырского района города Москвы: последние новости
Посетители библиотеки на 1-й Хуторской примут участие в поэтическом марафоне Виртуальное путешествие в Коломну совершат посетители библиотеки на Вятской Просевший люк на проезжей части Большой Новодмитровской улицы восстановлен коммунальщиками
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии168
Угрозы дошли до российской разведки92
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию139
Британия испугалась разоблачения шпионов в России1
Мэй может остаться без поддержки75
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение