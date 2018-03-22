В Калининграде волонтеры и полиция ищут не вернувшуюся домой школьницу 

11-летня девочка ушла в школу утром 21 марта, но домой назад не вернулась. Как рассказали в МВД, пропавшую видели вечером на улице Житомирской в Калининграде.
Приметы разыскиваемой: на вид 11 лет, рост 135 см, худощавого телосложения. Была одета в синюю куртку, розовую шапку. При себе имела светло-синий с розовыми вставками рюкзак. Ориентировка на розыск передана всем патрульным нарядам полиции, сотрудники ПДН и уголовного розыска.
Если у вас есть информация, которая может помочь в розыске Валерии Мироновой, просьба сообщить ее в полицию по телефонам: 552-202, 552-203, 552— 098 (дежурная часть), 552— 075 (подразделение по делам несовершеннолетних), либо 112.