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Саудовская Аравия направит более 150 высокопоставленных делегатов на ПМЭФ-2018
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Саудовская Аравия направит более 150 высокопоставленных делегатов на ПМЭФ-2018 

Rambler News Service 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Саудовская Аравия в этом году направит более 150 делегатов для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), включая министров экономического профиля и глав крупнейших компаний, что сделает делегацию королевства наиболее представительной в истории мероприятия, сообщает пресс-служба «Росконгресса» со ссылкой на представителей Генерального инвестиционного агентства Саудовской Аравии (SAGIA).
«Представители SAGIA особенно отметили, что Король Саудовской Аравии направит в этом году на ПМЭФ самую представительную делегацию из Королевства в истории мероприятия. В состав официальной делегации страны войдут министры экономического профиля, а также главы крупнейших компаний королевства, всего более 150 делегатов», — следует из сообщения.
Ранее делегация Саудовской Аравии посетила Москву с целью обсуждения участия представителей королевства в ПМЭФ-2018. В ходе переговоров с руководством фонда «Росконгресс» стороны обсудили ключевые вопросы, касающиеся застройки саудовского стенда в выставочной зоне ПМЭФ, а также идеи по формированию деловой и культурной программы визита. Особое внимание было уделено инициативе проведения российско-саудовского круглого стола и подписанию соглашения о сотрудничестве между SAGIA и «Росконгрессом».
«Саудовская Аравия была и остается важным ближневосточным партнером России. Участие делегации из Королевства на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году позволит нашим странам сформировать новые договоренности и соглашения в области международного экономического и культурного сотрудничества», — отметил советник президента России и ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
ПМЭФ-2018 состоится в Санкт-Петербурге 24—26 мая. Организатором мероприятия является фонд «Росконгресс».
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