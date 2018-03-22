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В Калининграде открылся форум регионального этапа стартап тура «Сколково»
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В Калининграде открылся форум регионального этапа стартап тура «Сколково» 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Компьютерная программа для автоматического анализа рентгеновских снимков и супер технология переработки мусора с помощью дождевых червей. Сегодня эти и другие инновации презентовали в рамках регионального этапа стартап тура «Сколково». Он проходит в БФУ имени Канта. Церемонию открытия форума посетил вице-премьер Аркадий Дворкович.
В руках у Виталии Скидан — первый макет экологичной «вермискамейки». Школьница предлагает принципиально новый способ переработки органических отходов в черте города при помощи дождевых червей. Под каждым из сидений на глубине нескольких метров будет находиться герметичная биополость для мусора.
Виталия Скидан, участник калининградского этапа стартап-тура:
— Эта часть будет находиться под землёй, сюда будут загружаться дождевые черви или калифорнийские, смотря какие приживутся в наших условиях. Это скамейка. Люди на ней сидят, отдыхают. Но при этом она может быть использована на пользу. Потому что будет появляться компост, выгружаться, использоваться в других сферах.
Авторов прорывных идей в рамках стартап-тура областной центр собирает третий год подряд: на этот раз участниками форума стали более восьмисот человек. Провести мастер-классы, а также вынести вердикт по каждому из проектов предстоит экспертам фонда «Сколково», крупным бизнесменам и даже представителям федеральных властей.
Аркадий Дворкович, заместитель председателя правительства Российской Федерации:
— Сегодня здесь пятьсот человек принимает участие в разных мероприятиях. Это хороший результат, сравнимый с другими лидирующими регионами. И, насколько я знаю, регион делает многое, чтобы поддержать этот бизнес. В том числе, предоставляя ему льготы, предусмотренные для Калининградской области.
В течение двух дней на суд бизнес-жюри юный новаторы представят сотню разработок в сферах информационных технологий, производства и медицины. Команда студентов БФУ имени Канта готовится презентовать программу для анализа снимков пациента без участия врача. Поддерживать такие научные разработки теперь собираются и в региональном правительстве.
Антон Алиханов, губернатор Калининградской области:
— У нас появилось министерство, которое отвечает за науку, потому что раньше такого не было. Это министерство по промышленной торговле и предпринимательству. И уже в прошлом году были определенные успехи по получению грантов на разработку инновационной продукции. И в этом году у министерства стоит задача 7-10 таких грантов собрать.
Победителей регионального этапа конференции определят до конца этой недели. Помимо ценных призов финалисты получат путевку на крупнейший стартап-форум страны. Там конкурсанты поборются за часть главного приза в пять миллионов рублей.
Кирилл Сергеев, корреспондент:
— Вместе с тремя калининградскими командами в столицу отправятся разработчики ещё сотни проектов со всей России. Правда, окончательный список финалистов пока не сформирован. В будущем месяце своих претендентов на крупный денежный грант определят в Белгороде, Краснодаре и Улан-Удэ.
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