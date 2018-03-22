Ещё
На первый план выходят ожидания состава нового кабмина, — Владимир Тихомиров, главный экономист ФГ БКС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На первый план выходят ожидания состава нового кабмина, — Владимир Тихомиров, главный экономист ФГ БКС 

Прайм 2 часа назад
Фото: Прайм
История неожиданных назначений Путина показывает, что попытки предсказать ход его мыслей бесполезны. На этот раз состав кабинета особенно важен, если новая повестка Кремля будет включает в себя радикальные и непопулярные реформы.
Кудрин дает два года на реализацию реформ
Вчера Алексей Кудрин, бывший министр финансов и один из претендентов на пост премьер-министра в новом правительстве, опубликовал статью, в которой утверждает, что у России есть всего два года на реализацию непопулярных мер перед началом следующего политического цикла — парламентских выборов 2021 г., который подорвет способность властей продвигать повестку непопулярных мер. Среди таких шагов он считает ключевой реформу системы государственного управления.
Медведев может сохранить свой пост
В то же время Ведомости пишут со ссылкой на ряд неназванных представителей партии «Единая Россия» в Думе, что Дмитрий Медведев может сохранить свой пост премьер-министра в новом Кабинете, поскольку задачи нового правительства, скорее всего, будут включать в себя непопулярные меры и, в этой связи, тот факт, что Медведев также является лидером партии большинства в парламенте, имеет большое значение. Кроме того, вчера было объявлено, что 68-летний министр иностранных дел Сергей Лавров не войдет в новый кабинет министров, однако позже эти сообщения были опровергнуты представителями МИД и Кремля.
Новый состав Кабинета министров может быть представлен уже в апреле
Мы находимся в поствыборном периоде, который традиционно сопровождается волной спекуляций в отношении состава нового правительства. С формальной точки зрения этот период может продлиться до середины мая, когда новоизбранный президент России должен будет представить для утверждения в Госдуму своих кандидатов в премьер-министры и на другие ключевые посты в Кабинете. Однако мы считаем, что этот период может сократиться, уже к середине апреля Путин объявит о составе нового правительства, а также о новой повестке реформ.
Прайм: последние новости
Дворкович не исключил повышения НДФЛ до 15%, но это требует обсуждения Дайджест российских СМИ – 22 марта ФАС разрешила "Русалу" консолидировать 100% завода колесных дисков в Красноярске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»127
Офицеры МВД подрались на совещании82
Жители Волоколамска рассказали об отравившихся младенцах59
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»227
С IKEA можно попрощаться4
Видео
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
05:29
Гурцкая откровенно рассказала о раке
Шоу-бизнес
01:18
Синоптики рассказали о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
00:49
На Трубной улице перекрыто движение
Новости Москвы
00:34
На Поклонной горе запустят цветочные часы
Новости Москвы
00:30
Фанатам разрешат бесплатно помыться на вокзалах
Новости Москвы
03:15
Открылись три новые станции метро
Новости Москвы
00:12
Позирующую для фото туристку смыло волной
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение