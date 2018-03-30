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В Воронеже сразу в нескольких домах после капремонта потекла крыша
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В Воронеже сразу в нескольких домах после капремонта потекла крыша 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
С начала оттепели жилищная инспекция приняла уже с десяток обращений. Новая кровля тоже даёт течь. В Воронеже после капитального ремонта сразу в нескольких домах потекла крыша. С начала оттепели жилищная инспекция приняла уже с десяток таких обращений. Фонду капитального ремонта инспекторы выдали 5 предписаний по устранению недочётов, одно дело также рассматривает мировой суд. Виновны — подрядчики. Плохая герметичность стыков, трещины на листах шифера и неплотные примыкания к вентиляционным шахтам — такие ошибки в работах они совершают чаще всего. Исправлять их по гарантии компании должны в течение 5 лет.
В фонде намерены обязать исполнителей на этот срок дополнительно страховать выполненные работы. Подрядчики оправдываются, что в большинстве случаев сложности начинаются из-за плохой работы управляющих компаний, которые не следят за содержанием дома после ремонта. Но перед заказчиком работ, регинальным фондом, отвечать будут исполнители. — Фонд капитального ремонта сам активно ведёт претензионную работу с теми подрядными организациями, которые либо с ненадлежащим качеством, либо с нарушением установленного срока ведут договорные обязательства. В частности, только в прошлом году таких штрафных санкций было начислено более чем на 6 млн рублей. Выплачено уже в добровольном порядке 4 млн рублей. И эта исковая работа продолжается, — сообщил начальник отдела общественных связей и информационных технологий фонда капитального ремонта Воронежской области Василий Смольянов.
Впрочем, жителям отремонтированных домов от всего этого не легче. При протечке крыш им придётся идти по обычному пути. Управляющая компания, жилищная инспекция и, в крайнем случае, суд. За это время, правда, скорее всего, и само всё высохнет.
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