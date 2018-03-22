21 марта состоялась встреча с главой управы района Старое Крюково 

21 марта 2018 года состоялась встреча главы управы района Старое Крюково Л. И. Петровой с жителями на которой обсудили вопросы подготовки к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории района в весенний период и о работе по выявлению и вывозу брошенного, разукомплектованного автотранспорта в районе.
Встреча началась со вступительного слова главы управы. Людмила Ивановна поблагодарила и наградила членов «Молодой Гвардии» района за активное участие в социально-значимых программах.
По благоустройству докладывал зам.главы управы по вопросам ЖКХиБ Констанитин Зорин, содокладчик первый заместитель ГБУ «Жилищник района Старое Крюково» Дмитрий Гарбузов. На встрече присутствовал Дмитрий Шумейкин — зам. начальника 11-ой специализированной пожарной части, который выступил с информацией о мерах противопожарной безопасности в районе.