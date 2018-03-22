21 марта состоялась встреча с главой управы района Старое Крюково

21 марта 2018 года состоялась встреча главы управы района Старое Крюково Л. И. Петровой с жителями на которой обсудили вопросы подготовки к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории района в весенний период и о работе по выявлению и вывозу брошенного, разукомплектованного автотранспорта в районе.

Встреча началась со вступительного слова главы управы. Людмила Ивановна поблагодарила и наградила членов «Молодой Гвардии» района за активное участие в социально-значимых программах.