Зампредом Центрально-Черноземного банка назначен Михаил Белоусов 

Заместителем Председателя и куратором блока «Работа с проблемными активами и правовые вопросы» Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк назначен Михаил Белоусов.
Свою карьеру в Сбербанке Михаил начал в 2001 году и прошёл путь от старшего инспектора отдела кассовых операций, инкассации и безопасности Усть-Илимского ОСБ до директора Управления внутреннего аудита по Байкальскому банку, где под его руководством успешно реализован ряд стратегических ИТ-проектов. К команде Центрально-Чернозёмного банка Михаил присоединился в 2016 году.
У Михаила Белоусова два высших образования по специальностям «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» и «Финансы и кредит». Кроме того, он окончил Байкальскую международную бизнес-школу и успешно завершил обучение по программе «Развитие кадрового резерва ЦА».
— Михаил обладает необходимым опытом и компетенциями для решения сложных и амбициозных задач, стоящих перед блоком, — отметил Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. — Уверен, что он успешно с ними справится и достигнет высоких результатов в работе.
Михаил женат, воспитывает троих детей. В свободное время любит путешествовать с семьёй на автомобиле, увлекается горными лыжами и велоспортом.
До Михаила Белоусова должность куратора блока «Работа с проблемными активами и правовые вопросы» Центрально-Черноземного банка занимал Денис Скребец, который не так давно возглавил Головное отделение по Воронежской области ПАО Сбербанк, сохранив за собой и должность заместителя Председателя ЦЧБ.