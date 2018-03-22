Зампредом Центрально-Черноземного банка назначен Михаил Белоусов

Свою карьеру в Сбербанке Михаил начал в 2001 году и прошёл путь от старшего инспектора отдела кассовых операций, инкассации и безопасности Усть-Илимского ОСБ до директора Управления внутреннего аудита по Байкальскому банку, где под его руководством успешно реализован ряд стратегических ИТ-проектов. К команде Центрально-Чернозёмного банка Михаил присоединился в 2016 году.

У Михаила Белоусова два высших образования по специальностям «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» и «Финансы и кредит». Кроме того, он окончил Байкальскую международную бизнес-школу и успешно завершил обучение по программе «Развитие кадрового резерва ЦА».

— Михаил обладает необходимым опытом и компетенциями для решения сложных и амбициозных задач, стоящих перед блоком, — отметил Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин . — Уверен, что он успешно с ними справится и достигнет высоких результатов в работе.

Михаил женат, воспитывает троих детей. В свободное время любит путешествовать с семьёй на автомобиле, увлекается горными лыжами и велоспортом.