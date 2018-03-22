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Китайская мафия: что триада делает в России
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Китайская мафия: что триада делает в России 

Русская Семерка 3 часа назад
Фото: Русская Семерка
Китайские триады — самая древняя, и при этом крупнейшая группировка мирового этнического бизнеса, самая организованная мафия в мире. Дата возникновения организации точно неизвестна, историки называют XVII век. [С-BLOCK]
По одной из версий, первоначально триады возникли как партизанские отряды из династии Мин, чьей целью было свержение манчьжуров из правящей династии Цин. Позднее, когда у представителей династии Мин возникла полноценная подпольная сеть, они начали заниматься криминалом.
Тогда были заложены основные принципы организации: защита китайской культуры и бизнеса от иностранного влияния, абсолютное и беспрекословное подчинение вышестоящему авторитету, идеологическая составляющая в виде конфуцианства. Именно из конфуцианства произошло название организации: согласно китайской философии, человек является центром мироздания, соединяя противоположные полюса в виде неба и земли, и образует с ними триединство. При этом «триада» — это не самоназвание, это слово в отношении мафии появилось лишь в 19 веке. Его придумала британская администрация Гонконга, чтобы как-то обозначать китайские преступные группировки. [С-BLOCK]
Несмотря на огромный срок существования, про организацию известно очень мало. Причина этого лежит в чрезвычайной закрытости организации. Кроме того, как в рядовом бойце, так и в высокопоставленном руководителе организации тяжело угадать представителя триад. Многие лидеры триад ведут образ жизни, граничащий с аскетичным, и не имеют в таком количестве разнообразных росписей на теле, как представители якудзы. Внедриться туда практически невозможно: членом триады может стать только этнический китаец, который пришел по рекомендации четырех действующих членов и одного руководителя группировки. Соответственно, люди, которые поручились за новичка, отвечают за его действия головой. При этом рядовые бойцы банды — «братья» или «монахи» — не знают в лицо руководителя своей ячейки, поэтому даже под пытками не могут выдать его.
Доходы триад рассчитать практически невозможно. На подконтрольным им территориям они имеют долю фактически со всех видов бизнесов, как законных, так и теневых. Нелегальная деятельность триад охватывает рэкет, вымогательство, заказные убийства, незаконные азартные игры, убийства, незаконную миграцию, угоны автомобилей, похищение людей, грабежи квартир, ростовщичество, кражи, поджоги, мошенничество, сутенерство, торговлю оружием, торговлю людьми, отмывание денег, фальшивомонетничество. [С-BLOCK]
Особняком стоят доходы от наркотиков. Триады взяли контроль над оборотом опиума и его производных еще с начала XIX века. Тогда Поднебесная оказалась затоплена дешевыми наркотиками, прибыль от продажи которых была феноменальной. Эти события привели к двум т.н. «опиумным» войнам, когда попытки ограничения торговли опиумом привели к масштабным военным конфликтам. По сей день под контролем триад находится один из трех мировых центров наркоторговли. Два других — Афганский и Колумбийский — находятся под контролем американских спецслужб.
С начала XIX века китайские торговцы и предприниматели начинают широкую миграцию по всему миру. В составе практически каждой группы выезжающих были представители триад для контроля и защиты китайского бизнеса. Таким образом, триады раскинули свое влияние на весь мир: в каждой стране, где представлен китайский бизнес, существуют и триады. [С-BLOCK]
Разумеется, Россия, как непосредственный сосед Китая не могла избежать попадания в страну членов триад. Однако деятельность китайской мафии в России значительно отличается от деятельности других ОПГ. Китайцы действуют со свойственной им скрытностью, избегая громких акций, убийств, массовых расстрелов и тд. Кроме того, жертвами триад зачастую становятся непокорные члены китайских общин, которые также отличаются скрытностью и не обращаются в случае проблем за помощью к правоохранителям.
В России триады работают в основном на Дальнем Востоке, рядом с границей. Основные сферы деятельности — вывоз леса, морепродуктов, контрабанда и торговля наркотиками. По некоторым данным, ежегодно китайцы вывозят российского леса на сумму порядка 300 млн долларов. Кроме того, триады занимаются хищением драгметаллов и ценных ископаемых. В этом деле они тесно сотрудничают с представителями местных ОПГ: российские бандиты похищают необходимые металлы на российских заводах, а затем перепродают их китайцам, которые вывозят ценный груз на родину. [С-BLOCK]
По сути, китайская мафия везет домой из России все, что представляет какую-то ценность. Отдельными пунктами контрабанды являются трепанг, женьшень, шкура тигров, медвежья желчь.
Взамен триады везут в Россию другой «ценный» товар: различные подделки техники мировых брендов, всякие безделушки и одежду. На кажущуюся никчемность товара, он широко распространяется вплоть до столицы, а его ежегодный оборот насчитывает порядка 10 млрд долларов США.
Китайские мафиози считают важным сотрудничество с российскими «коллегами» из числа местных группировок и коррумпированных чиновников. Члены триад стараются избегать любых конфликтов с российскими бандами, предпочитая кровавым разборкам взаимовыгодное сотрудничество. При этом китайцы являются очень тонко играют на самолюбии и жажде власти региональных руководителей банд. Изначально преподнося себя как более слабого соперника, представители триад очень быстро берут контроль над местными «царьками». По данным российских оперативников, таким тонким психологическим приемам членов триад обучают представители китайских спецслужб, которые сами в большом количестве представлены в триадах.
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