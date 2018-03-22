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Преподаватели НГУ сошлись в рэп-баттле
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Преподаватели НГУ сошлись в рэп-баттле 

Собака 3 часа назад
Фото: Собака
Дисклеймер: видео содержит химические термины и рекомендуется к просмотру лицам, достигшим состояния химического равновесия.
Таким образом на Факультете естественных наук решили «прорекламировать» бесплатные онлайн-курсы по неорганической химии на Coursera. В баттле «органика vs неорганика» встретились МС Тротил — Денис Морозов, старший преподаватель кафедры органической химии и МС Старший Преподаватель кафедры общей химии — Константин Коваленко. По ходу рэп-битвы к ним присоединился Дмитрий Красников, изложивший точку зрения физической химии и продемонстрировавший татуировку «НГУ» на шее. Подготовиться к баттлу кандидатам наук помогли студенты из юмористического клуба «Квант»: после того, как были изложены основные аргументы, их перевели в формат речитатива.
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