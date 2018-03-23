В Саратовской области пограничники поймали браконьера с 164 раками

Еще осенью браконьев поймал в реке на границе Саратовской области несколько ведер раков. Добычей раколова в Новоузенском районе Саратовской области стали 164 рака. Промышленный масштаб промысла попал в поле зрения пограничников, поскольку рыбак незаконно установил 60 раколовок.

Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по Саратовской и Самарским областям, незаконный промысел на берегу приграничной реки Дюра купировали в сентябре прошлого года.

— 163 рака имели непромысловый размер, — отметили в ведомстве, и в целом нарушения потянули на статью уголовного дела за незаконный вылов водных биологических ресурсов. За вред и ущерб государству мужчине грозит серьезное наказание, вплоть до сидения на нарах.